Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα υποδεχθεί αύριο, Παρασκευή, στην Κωνσταντινούπολη τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας για συνομιλίες με θέμα τις περιφερειακές συρράξεις, ανακοίνωσε τουρκική διπλωματική πηγή.

Είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι των επτά αυτών χωρών συναντώνται υπό το σχήμα αυτό κατόπιν τουρκικής πρωτοβουλίας, δήλωσε η διπλωματική πηγή, την ώρα που οι πόλεμοι στο Ιράν, την Υεμένη και την Ουκρανία απειλούν την ναυσιπλοΐα και την περιφερειακή ασφάλεια.

Αναμένεται ότι ο Χακάν Φιντάν θα επισημάνει την ανάγκη διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και θα επαναλάβει την υποστήριξη της Τουρκίας προς την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία, εξήγησε η διπλωματική πηγή.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών σκοπεύει επίσης να δηλώσει στους ομολόγους του ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για να σταματήσει η εξάπλωση στην Μαύρη Θάλασσα του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας τους κινδύνους που θέτει σύρραξη για την περιφερειακή ασφάλεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.