Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφει η πρωινή εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» της ΕΡΤ1, με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη να βλέπουν την ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού να ενισχύεται.

Το καθημερινό μαγκαζίνο σημειώνει αύξηση 24% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική που αναπτύσσει στην πρωινή ζώνη.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, όταν η εκπομπή κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 10,1% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απήχησή της στις γυναίκες ηλικίας 18-34 ετών, όπου το ποσοστό έφτασε το 19,6%, ενώ στους άνδρες 35-54 ετών διαμορφώθηκε στο 12,6%.

Σημαντικό ρόλο στην εικόνα της εκπομπής φαίνεται να παίζει η χημεία των δύο παρουσιαστών, οι οποίοι έχουν αναπτύξει έναν αυθόρμητο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας στον τηλεοπτικό αέρα. Η αμεσότητα του Κρατερού Κατσούλη και το επικοινωνιακό χάρισμα της Μαρίας Ηλιάκη δημιουργούν μια ιδιαίτερη δυναμική στον τηλεοπτικό αέρα, ενώ η πλούσια θεματολογία της εκπομπής και η ποικιλία των θεμάτων που παρουσιάζονται καθημερινά κερδίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Με θεματολογία που συνδυάζει την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και θέματα της καθημερινότητας, το «Νωρίς-Νωρίς» παρουσιάζει σημαντική άνοδο στην τηλεθέαση, ενισχύοντας σταδιακά τη δυναμική του στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 και κερδίζοντας όλο και μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτικού κοινού.

Το δίδυμο της ΕΡΤ1 φαίνεται πως έχει βρει τη συνταγή της επιτυχίας, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο την προτίμηση των τηλεθεατών.