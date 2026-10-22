Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Γαλλίας, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τον ιό Σαμόντα, ο οποίος συνήθως πλήττει το ζωικό κεφάλαιο, για πρώτη φορά σε ασθενή, ο οποίος αργότερα πέθανε.

Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό σε αυτό το στάδιο.

Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής, πλήττει κυρίως ζώα και ιδιαίτερα βοοειδή, ενώ μεταδίδεται από το τσίμπημα σκνίπας.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα του 1960 και έκτοτε έχει εντοπιστεί σποραδικά σε ζώα στην Αφρική και την Ιαπωνία, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φέτος, εξαπλώνεται ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ιός μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν ότι μεταδίδεται στον άνθρωπο, ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.

Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι ο ασθενής πιθανόν να μολύνθηκε στην ανατολική Γαλλία, όπου ο ιός κυκλοφορούσε μεταξύ ζώων κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026.