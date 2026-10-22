Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί «εθνικής ήττας», υποστήριξε ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις ουσιαστικά νομιμοποιούν τις παράνομες διεκδικήσεις της άλλης πλευράς, ενώ εξαπέλυσε αιχμές και κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων, το οποίο θα ασκήσει όταν η ίδια το κρίνει σκόπιμο, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική κινείται σταθερά με γνώμονα το διεθνές δίκαιο.

Μαρινάκης κατά αντιπολίτευσης για το τουρκολυβικό μνημόνιο: «Όταν μιλάς για ήττα νομιμοποιείς τη θέση της αντίθετης πλευράς που είναι παράνομη και ανυπόστατη»

«Όταν διακινούνται οι απόψεις περί ήττας από το εγχώριο πολιτικό σύστημα είναι άξιο απορίας πως γίνεται, όταν υπήρξε ομόθυμη καταδίκη και από την κυβέρνηση και από την ΕΕ και τους θεσμούς και αντί και εντός Ελλάδας να είναι η ίδια αντίδραση, να προσπαθεί ένα μέρος της αντιπολίτευσης να κάνει αντιπολίτευση πάνω στα εθνικά θέματα. Όταν μιλάς για ήττα νομιμοποιείς τη θέση της αντίθετης πλευράς που είναι παράνομη και ανυπόστατη. Κάθε ενέργεια της Ελλάδας υπαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Το γεγονός ότι ένα κράτος έκανε μια κίνηση πυροτέχνημα δε σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε για εθνική ήττα. Ας μην ανησυχούν όλοι αυτοί. Θα συνεχίσουμε να ισχυροποιούμε τη χώρα όπως το κάνουμε τόσα χρόνια.

Για το αν ανησυχεί η κυβέρνηση για τις έρευνες

«Το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο, δεν είναι χθεσινή ή προχθεσινή είδηση και κρατάει από το 2019. Τα βήματα που έγιναν ακολούθησαν από εμάς δείχνουν ότι προχωράμε μπροστά με βάση το διεθνές δίκαιο και ουδείς εκ των εμπλεκόμενων αναγνωρίζει κάτι παράνομο και ανυπόστατο».

Για το ποιες κινήσεις θα κάνει η κυβέρνηση – Θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα;

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας το οποίο θα ασκηθεί στον χωστό χρόνο και όταν η χώρα μας το επιλέξει. Με την Αίγυπτο η σχέση μας είναι κάτι παραπάνω από στενή και όσο περνάει ο χρόνος γίνεται όλο και πιο ουσιαστική».

Για το άρθρο Ανδρουλάκη με αφορμή και το τουρκολυβικό

«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με την τακτική προπονητή της εξέδρας. Η ανάλυση που κάνει ο κ. Ανδρουλάκης αδικεί την ίδια του τη χώρα. Όταν μιλάμε για εθνικές ήττες έμμεσα νομιμοποιούμε μια παράνομη και ανυπόστατη θέση άλλων κρατών. Κανείς δεν το λέει αυτό εκτός Ελλάδας. Όλοι μιλούν για κάτι παράνομο και ανυπόστατο. Έχω βαρεθεί να μετράω υποτιθέμενες ήττες στην εξωτερική μας πολιτική και όλοι διαψεύδονται επί του πεδίου».

Για τις διαδηλώσεις

«Δεν έγινε η χάρη σε όσους επένδυαν στο μπάχαλο ή στα επεισόδια», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στις χθεσινές διαδηλώσεις. «Η αστυνομία έκανε υποδειγματικά τη δουλειά της περιφρουρώντας τους διαδηλωτές και δεν επέτρεψαν να γίνει κάτι όπως είχαν προαναγγείλει κάτι. Αν υπήρχε συμπεριφορά από αστυνομικό που ξεπέρασε τα όρια προφανώς θα ερευνηθεί από την αστυνομία», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Είναι πολύ λάθος να προεξοφλούμε κάτι αρνητικό γιατί ένα μέρος του πολιτικού συστήματος μπορεί να επιθυμεί κάτι που υπάρχει σε άλλες χώρες. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Η Ελλάδα για πολλές δεκαετίες ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της και οι κυβερνήσεις έκαναν πολιτική στην πλάτη των επόμενων γενιών».

Για τις εξελίξεις στο μπάσκετ

«Έγινε μια καταγγελία τον περασμένο Απρίλιο στο υπουργείο Αθλητισμού και άμεσα διαβιβάστηκαν τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και οι αρμόδιοι θα πάρουν τις δικές τους αποφάσεις».

Για τον Μιχάλη Μπεκίρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως: «Ο κ. Μπεκίρης αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης. Από τη στιγμή που ο ίδιος επέλεξε να δώσει τις απαντήσεις στη δικαιοσύνη δε χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο».

Πλήρη κάλυψη παρείχε εκ μέρους του πρωθυπουργού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον υπουργό Εξωτερικών. «Δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα και πως να υπάρχει αφού όλα αυτά τα χρόνια είχαμε δυο υπουργούς Εξωτερικών του κ. Δένδια και Γεραπατρίτη. Επί των ημερών Γεραπετρίτη έχουμε δει αποτέλεσμα, συμφωνίες και εξελίξεις που δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Για να κάνουν κάποιοι αντιπολίτευση κάνουν το μαύρο – άσπρο. Μέρος της διπλωματίας είναι η συνομιλία ακόμα και αν διαφωνούμε».

Αν ανησυχούμε για μεταναστευτικό κύμα από τη Λιβύη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως: «Η Ελλάδα έχει δεδομένης της εποχής των συνθηκών ακολουθήσει μια μεταναστευτική πολιτική με αποτελέσματα. Έχουν μειωθεί οι ροές από το 2019. Και από πέρυσι μέχρι φέτος έχουμε 20.000 λιγότερες ροές. Όσοι ερχόντουσαν το 2015 σε μια εβδομάδα τώρα το έχουμε σε διάστημα 10 μηνών. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα νοτίως της Κρήτης το αναγνωρίζουμε και το διαχειριζόμαστε. Με ξεκάθαρη πολιτική βούληση όταν εισέρχεται κάποιος στη χώρα είτε να κρατείται είτε να επιστρέφει»