Με προκλητικό τρόπο απαντά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στις αντιδράσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Άγκυρα αναφέρει ότι η συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, που υπεγράφη μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης το 2019, είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις εκπροσώπων της Ελλάδας και της ΕΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών.

«Το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019, υπογράφηκε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών. Η οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κυριαρχικών δικαιωμάτων των σχετικών παράκτιων κρατών και η νομική ισχύς του μνημονίου συνεννόησης δεν μπορεί να αναιρεθεί με μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας είχε χαιρετίσει την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της συμφωνίας και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

«Χαιρετίζουμε την έγκριση του Μνημονίου Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, το οποίο υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 και είναι σε ισχύ, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026. Η εν λόγω απόφαση είναι διεθνής Σκεπτικό και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε στη βάση των αρχών της ισότητας και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα μας θα συνεχίσει αποφασιστικά τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας», ανέφερε.