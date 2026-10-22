Νέα δεδομένα έρχονται για όσους επιλέγουν την Airbnb για τη διαμονή τους, καθώς η πλατφόρμα αλλάζει τους κανόνες της και βάζει τέλος σε αιτήματα των οικοδεσποτών προς τους επισκέπτες, όπως είναι το πλύσιμο των πιάτων και η αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια πριν από την αναχώρηση. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ τον επόμενο μήνα και καθορίζουν σαφέστερα τι μπορούν να ζητούν οι ιδιοκτήτες από τους επισκέπτες τους.

Οι αλλαγές, οι οποίες αφορούν κρατήσεις που καλύπτονται από την παγκόσμια πολιτική της Airbnb, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Αυστραλία, θα τεθούν σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου και περιορίζουν τις «δουλειές» που μπορούν να ανατίθενται στους επισκέπτες.

Εδώ και χρόνια, η Airbnb δεχόταν παράπονα από πελάτες που καλούνταν να πληρώσουν τέλη καθαρισμού, τα οποία μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες δολάρια, και παράλληλα να εκτελέσουν μια σειρά από εργασίες που τους ζητούσαν οι οικοδεσπότες.

Από τον Απρίλιο του 2025, τα τέλη καθαρισμού δεν εμφανίζονται πλέον ξεχωριστά στους επισκέπτες. Αντίθετα, οι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν το κόστος καθαρισμού στη συνολική τιμή της διαμονής.

Σε ενημέρωση της πολιτικής της κοινότητας που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα στον ιστότοπό της, η Airbnb ανακοίνωσε ότι «οι οικοδεσπότες δεν θα επιτρέπεται πλέον να ζητούν από τους επισκέπτες να εκτελούν εργασίες που απαιτούν σημαντική προσπάθεια ή χρόνο ή που συνήθως αναλαμβάνει ένας επαγγελματίας καθαριστής».

Στα παραδείγματα τέτοιων εργασιών περιλαμβάνονται η αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια, η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του καταλύματος, καθώς και το πλύσιμο και η τακτοποίηση των πιάτων στα ντουλάπια, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι αναθεωρημένες οδηγίες προβλέπουν ότι οι οικοδεσπότες μπορούν πλέον να ορίζουν επτά βασικούς κανόνες διαμονής, οι οποίοι πρέπει να εμφανίζονται πλήρως κατά τη διαδικασία κράτησης. Παράλληλα, μπορούν να προσθέτουν και άλλα «εύλογα» αιτήματα προς τους επισκέπτες.

Στους βασικούς κανόνες περιλαμβάνονται οι ώρες άφιξης και αναχώρησης, ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που επιτρέπεται να φιλοξενηθούν στο κατάλυμα, οι περιορισμοί στο κάπνισμα, οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς και το αν επιτρέπονται κατοικίδια.

Το κατά πόσο ένα πρόσθετο αίτημα θεωρείται εύλογο εξαρτάται από τις «σχετικές τοπικές συνθήκες». Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρείται λογικό να ζητείται από τους επισκέπτες να περιορίζουν τη διάρκεια του ντους λόγω περιορισμών στην κατανάλωση νερού ή να απορρίπτουν τα σκουπίδια σε κάδο που προστατεύεται από ζώα.

Παρότι οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν πλέον να ζητούν από τους επισκέπτες να πλένουν και να τακτοποιούν τα πιάτα, θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να τους ζητούν να τοποθετούν τα χρησιμοποιημένα σκεύη στον νεροχύτη.

«Οι κανόνες του καταλύματος βοηθούν τους επισκέπτες να κατανοήσουν τι περιμένουν από αυτούς οι οικοδεσπότες. Ωστόσο, έχουμε ακούσει από την κοινότητά μας ότι οι κανόνες μπορεί να είναι υπερβολικά απαιτητικοί και δύσκολοι στη διαχείριση», δήλωσε εκπρόσωπος της Airbnb, σύμφωνα με τον Guardian.

«Γι’ αυτό τους ανασχεδιάσαμε, ώστε να είναι ευκολότερο να εντοπίζονται και σαφέστεροι ως προς τον καθορισμό τους, θεσπίζοντας παράλληλα μια νέα πολιτική που διασφαλίζει ότι τα αιτήματα θα είναι εύλογα και δεν θα υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις».