Τον γύρο του διαδικτύου έκανε το βίντεο με την αντίδραση ιερέα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο κέντρο του Μιλάνου.

Ο λόγος για τον 65χρονο ιερέα, Τζανικόλα Μαρία Σιμόνε, ο οποίος όταν ένας νεαρός που συμμετείχε στα επεισόδια τού έδειξε το μεσαίο δάχτυλο, του απάντησε με την ίδια ακριβώς χειρονομία.

Italy, Milan. The looters provoke a parish priest for a blessing. He gives it. Instantly. Hero. pic.twitter.com/WmLM3L2nx7 — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 20, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από την εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου της Ζεμπέντια, λίγα μέτρα από τη λεωφόρο via Torino, με τον ιερέα να εξηγεί στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera τι συνέβη και γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο.

«Βρισκόμουν μέσα στην εκκλησία και παρακολουθούσα όσα συνέβαιναν. Κάποια στιγμή, είδα ότι από τη via Torino οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να σπρώχνονται και να διασκορπίζονται στα στενά προς την πλατεία του Αγίου Αλεξάνδρου. Έτρεξα τότε να κλείσω την εκκλησία. Υπήρχε πολύς κόσμος, που προσπαθούσε να ξεφύγει από τους βίαιους διαδηλωτές και τους άφησα όλους να μπουν μέσα. Δεν ήταν πιστοί που είχαν έρθει για τη λειτουργία, αλλά τουρίστες και άλλοι περαστικοί. Έμειναν εδώ μέχρι να περάσει η αναταραχή», δήλωσε ο 65χρονος ιερέας.

Όταν ρωτήθηκε για τη χειρονομία που έκανε, την οποία πολλοί θεώρησαν πως είναι δημιουργημένη από AI όταν την είδαν στα social media, ανέφερε: «Είναι αληθινό, αν και τώρα κυκλοφορούν και ψεύτικες εκδοχές του. Συνέβη το εξής: την ώρα που περνούσαν αυτοί οι νεαροί, κάποιος μου έδειξε το μεσαίο δάχτυλο. Είναι παιδιά, οπότε δεν με εκπλήσσει. Του απάντησα κι εγώ με την ίδια χειρονομία, αλλά χωρίς καμία πρόθεση βίας ή διάθεση να προκαλέσω ακόμη μεγαλύτερη ένταση».

Ο ίδιος, μάλιστα, σε ερώτηση αν το μετάνιωσε, απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα μεταμέλειας. Αν του είχα ρίξει καμιά γροθιά, τότε ναι. Αλλά εγώ δεν έχω σηκώσει ποτέ χέρι σε κανέναν, ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές. Είμαι 65 ετών και δουλεύω με παιδιά και νέους σε όλη μου τη ζωή. Μερικές φορές πρέπει να τους πεις και ένα “πρόσεχε τι κάνεις”. Σίγουρα, αν δεν βρισκόμασταν μέσα σε εκείνο το κλίμα των επεισοδίων, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο».

Για το αν μίλησε με κάποιους από τους νεαρούς που συμμετείχαν στα επεισόδια, είπε: «Ναι, υπήρχαν κάποιοι πιτσιρικάδες που κάθονταν στα σκαλιά μπροστά από την εκκλησία. Ήταν ντυμένοι στα μαύρα, όλοι Ιταλοί. Προσπάθησα να τους πιάσω την κουβέντα. Ήθελα να καταλάβω τι είχαν στο μυαλό τους, αλλά οι απαντήσεις τους ήταν πολύ αόριστες. Μου έλεγαν: “Δεν ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ. Ήρθαν όλοι και γι’ αυτό ήρθα κι εγώ”».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το αν οι ταραξίες έκαναν κίνηση να μπουν στην εκκλησία, είπε: «Σε καμία περίπτωση. Δεν τους πέρασε καν από το μυαλό. Άλλωστε απομακρύνονταν πολύ γρήγορα, εκτός από εκείνον που μου έκανε τη χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο. Το έκανε επειδή με είδε, αλλά όλοι προσπαθούσαν να φύγουν. Ούτε οι ίδιοι δεν ήξεραν τι έκαναν. Πολλοί τραβούσαν βίντεο, ακόμη και σε ζωντανή μετάδοση. Κάποιους τους σταμάτησα. Μάλιστα, οι μαθητές μου από το οικοτροφείο, όταν είδαν ένα από αυτά τα live βίντεο, κατέβηκαν τρέχοντας στην πλατεία για να με υπερασπιστούν. Τους απάντησα γελώντας: “Να με υπερασπιστείτε από τι;”».

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο, ο Τζανικόλα Μαρία Σιμόνε ανέφερε: «Είμαι εκπαιδευτικός και σήμερα το πρωί οι μαθητές μου μού είπαν “Μεγάλε!” και “Μπράβο!”. Υπάρχουν, πάντως, αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές. Κάποιοι νεότεροι συνεργάτες μου διάβασαν όλα τα σχόλια στο διαδίκτυο, επειδή ανησυχούσαν για μένα. Ορισμένα σχόλια είναι πολύ ιδεολογικά φορτισμένα και έχουν πολιτικές προεκτάσεις, άλλα είναι θετικά. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι που με ευχαριστούν. Στο τέλος, όμως, πάντα κερδίζει ο διάλογος».