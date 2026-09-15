Μια ακόμη απόπειρα απάτης με το γνωστό πλέον κόλπο του δήθεν «λογιστή» και «αστυνομικού» αποτράπηκε στην Αταλάντη, χάρη στην άμεση αντίδραση ενός πολίτη και την επέμβαση της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ ένας 25χρονος συνεργός του αναζητείται, καθώς φέρονται να προσπάθησαν να αποσπάσουν χρήματα από πολίτη στην περιοχή της Αταλάντης.

Το τηλεφώνημα του «λογιστή» και η παγίδα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος δράστης τηλεφώνησε στο θύμα και παρουσιάστηκε ως δήθεν λογιστής, επιχειρώντας να τον πείσει να παραδώσει χρήματα.

Στη συνέχεια, δεύτερο άτομο επικοινώνησε μαζί του, προσποιούμενο τον αστυνομικό, και τον έπεισε να συναντηθούν σε συγκεκριμένο σημείο για την παράδοση των χρημάτων.

Ο πολίτης, όμως, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε τις Αρχές. Οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να συνεχίσει την επικοινωνία με τους δράστες και να προσποιηθεί ότι είχε πειστεί από το σενάριό τους.

Η στιγμή της σύλληψης

Στο σημείο του ραντεβού εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα. Ο συνοδηγός κατέβηκε από το όχημα με σκοπό να παραλάβει το χρηματικό ποσό, όμως μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει.

Οι άνδρες του Α.Τ. Λοκρών τον ακινητοποίησαν λίγο αργότερα και τον συνέλαβαν. Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, ωστόσο έχει ταυτοποιηθεί και η σύλληψή του θεωρείται θέμα χρόνου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της Αττικής, ενώ κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του 19χρονου. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Το προηγούμενο περιστατικό με τα 400.000 ευρώ

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι οι απάτες με το πρόσχημα του «λογιστή», του «αστυνομικού» ή άλλου δήθεν υπαλλήλου συνεχίζονται.

Μάλιστα, στις αρχές Αυγούστου είχε εξιχνιαστεί στη Θήβα άλλη σοβαρή υπόθεση, όπου δράστες με παρόμοιο τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

Οι συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. στους πολίτες

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες:

Να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα που τηλεφωνούν και παρουσιάζονται ως λογιστές, αστυνομικοί ή υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών.

Να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα ή κοσμήματα σε άτομα που εμφανίζονται ξαφνικά.

Να επιβεβαιώνουν πάντα τηλεφωνικά οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη συγγενικού προσώπου.

Να μην ακολουθούν αγνώστους σε τράπεζες ή ΑΤΜ για ανάληψη χρημάτων.

Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι οι δράστες συχνά χρησιμοποιούν φόβο, πίεση χρόνου και ψεύτικες ιδιότητες προκειμένου να παρασύρουν τα θύματά τους.