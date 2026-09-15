Για τις επιτυχίες του Ολυμπιακού στην περασμένη σεζόν, τους στόχους του στη νέα, τις μεταγραφές που έγιναν, τις εργασίες στο ΣΕΦ και την αγάπη των αδελφών Αγγελόπουλων για την ομάδα μίλησε ο Χρήστος Μπαφές.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τόσο τη Euroleague όσο και το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και φέτος, με τον Sports Director να μιλάει στο EOK WebRadio και να αναφέρεται σε διάφορά θέματα που αφορούν την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαφές…

Για το αν η περσινή επιτυχημένη σεζόν δημιουργεί κίνητρο ή πίεση ενόψει της νέας σεζόν: «Αν είναι να πετυχαίνεις και να νιώθεις παραπάνω πίεση, τότε μην πετυχαίνεις καθόλου (γέλια). Καλό είναι να συμβαίνουν αυτά. Η ταχύτητα που περνούν οι μέρες δε σε αφήνει να σκέφτεσαι τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες επιτυχίες. Αυτήν τη στιγμή που συζητάμε έχω μπροστά μου το πρόγραμμα όλης της σεζόν, καθόμαστε με τον Αντώνη Κατσίκη στο γραφείο και κοιτάμε όλες τις πτήσεις να δούμε τι είναι καλύτερο. Είναι σαν ρουτίνα για εμάς, φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας, τις πτήσεις μας, συζητάμε. Το φετινό πρόγραμμα, ενώ στην αρχή είναι “βουνό”, μετά έρχεται πιο νορμάλ για να τα προγραμματίσουμε.

Εμείς στον Ολυμπιακό ανέκαθεν δίνουμε μεγάλη βάση στα logistics, στις εγκαταστάσεις, στην άνεση των παικτών. Είμαστε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι δεδομένο πως πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία, η οποία δεν έχει σταματήσει, αφού απ’ την επόμενη μέρα του πρωταθλήματος ξεκινήσαμε για την επόμενη σεζόν, γιατί η ανακαίνιση του ΣΕΦ ξεκίνησε αμέσως και πρέπει να είμαστε στις επάλξεις. Είναι η καθημερινότητά μας ουσιαστικά».

Για τις εργασίες στο ΣΕΦ: «Οι εργασίες συνεχίζονται ακατάπαυστα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το πότε είναι αυτό δε μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Σίγουρα δε θα είναι μες στο 2026, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Τα πράγματα, όμως, πάνε όπως τα είχαμε υπολογίσει. Στην πορεία έρχονται κι άλλες ιδέες, πράγματα, σου «ανοίγει» η όρεξη.

Και στο προπονητήριο δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο που θέλουμε, είμαστε περίπου στο 80%. Το πιο βασικό που δεν έχει γίνει ακόμα και θα γίνει είναι η ακουστική εφαρμογή της μελέτης, που θα δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον κόουτς ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ένα ακόμα κομμάτι είναι να φτιάξουμε τ’ αποδυτήρια, το οποίο θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι και από μόνο του είναι ένα μεγάλο πρότζεκτ. Φτιάχνουμε τα προπονητήρια στις ακαδημίες μας, για να μπορούν τα παιδιά μας να προπονούνται σε σωστές συνθήκες, να τα χρησιμοποιούμε κι εμείς. Φτιάχνουμε και τα γραφεία μας… Είναι παράλληλα πρότζεκτ που “τρέχουν” και ταυτόχρονα πρέπει να είναι και έτοιμη η ομάδα. Είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλάζουμε θέμα απ’ το ένα στο άλλο χωρίς να το καταλαβαίνουμε».

Για την ανανέωση στο ρόστερ και την αποχώρηση παικτών που βρισκόντουσαν στην ομάδα για χρόνια: «Δεν το περιμέναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Νομίζω, όμως, πως οι ομάδες που σε βάθος χρόνου πετυχαίνουν και είναι στην κορυφή για πάρα πολλά χρόνια, πρέπει παράλληλα να κάνουν κάποιες ανανεώσεις ταυτόχρονα. Πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση για να υπάρχουν πάντα υψηλοί στόχοι. Ο άνθρωπος, απ’ τη φύση του, μπορεί να νιώθει αδικημένος, να νιώθει ότι αξίζει παραπάνω, ακόμα και να είναι όντως αδικημένος, οπότε θα πρέπει να υπάρχει συνεχόμενη ανανέωση σ’ αυτό το επίπεδο για να υπάρχει μια “φρεσκάδα” σε όλα τα στάδια. Πάντα προσπαθούμε να γίνεται αυτό.

Αυτή η ομάδα έκανε έναν φοβερό «κύκλο», φτάνοντας σε πέντε σερί Final-4. Άλλοι παίκτες μεγάλωσαν, άλλοι παίκτες είχαν άλλα στο μυαλό τους. Είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, ίσως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά οι αλλαγές έγιναν και νομίζω ότι έπρεπε να γίνουν. Εμείς, όμως, έχουμε μια νέα πρόκληση μπροστά μας, ώστε με αυτές τις αλλαγές που έγιναν να ξαναγίνουμε η ομάδα που θέλουμε και είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα έτη. Στόχος πάντα είναι η κορυφή, αλλά για να φτάσουμε εκεί θέλει πολλή δουλειά».

Για τη σημαντικότητα τού ότι έκλεισαν συμφωνίες με σημαντικούς παίκτες ενώ «έτρεχε» η περσινή σεζόν: «Πολλές φόρες είναι τι σου δίνουν η αγορά, οι συνθήκες και η στιγμή. Το timing είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και την περσινή χρονιά. Προέκυψε ο Τζόουνς τα Χριστούγεννα, ο Τζόζεφ πιο μετά, είχαμε τον τραυματισμό τού Μόρις, που μας οδήγησε να βγούμε στην αγορά για γκαρντ… Πολλές φορές είναι οι συνθήκες που υπάρχουν μια δεδομένη χρονική στιγμή. Θες και λίγο τύχη κάποια στιγμή ή στην ατυχία σου να βρεθεί η ευκαιρία. Προφανώς έχουμε πάντα ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια μας, αλλά μπορεί να βγει κάποιος παίκτης στην αγορά που να μην τον χρειαζόμαστε εκείνη τη στιγμή ή να τον θεωρούμε πολυτέλεια.

Οι κύριοι Αγγελόπουλοι έχουν «ματώσει» όλα τα χρόνια. Είναι εκατοντάδες τα εκατομμύρια που έχουν ξοδέψει για τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσουν να ξοδεύουν, γιατί είναι «άρρωστοι» με την ομάδα. Δε νομίζω πως αν χρειαστεί δε θα το κάνουν, πάντα όταν χρειάζεται είναι στο πλευρό της ομάδας και του κόουτς. Νομίζω πως δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που ν’ ασχολούνται τόσες πολλές ώρες με την ομάδα. Πρέπει να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση, “24/7”».

Για το ότι παίκτες που ήρθαν στην ομάδα δεν έβαλαν προτεραιότητά τους το οικονομικό αλλά το περιβάλλον: «Όλοι μαζί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας για τους αθλητές. Άλλοι μπορεί να το έχουν σε πρώτη προτεραιότητα, άλλοι να βάζουν τα χρήματα πρώτα. Πάντα έχουν σημασία το περιβάλλον και οι συνθήκες, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Έχουμε προσπαθήσει όλα τα χρόνια να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον και τις συνθήκες.

Σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο το όνομα του Ολυμπιακού στις συζητήσεις των παικτών είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό βοηθάει. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς παίκτες όπως ο Γιαν (σ.σ. Μοντέρο), ο Κόντι (σ.σ. Μίλερ-ΜακΙντάιρ) ή άλλοι παίκτες, όπως ο Εβάν (σ.σ. Φουρνιέ) που είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, να επιλέγουν το Ολυμπιακό θέτοντας άλλα πράγματα ως προτεραιότητα και όχι το οικονομικό».

Για τους πρώτους δύο τίτλους της σεζόν που κρίνονται, το Σούπερ Καπ Ευρωλίγκας (18-19 Σεπτεμβρίου) και το Σούπερ Καπ Ελλάδος (26-27 Σεπτεμβρίου): «Είναι τίτλοι, πρέπει να πάμε να κερδίσουμε. Γι’ αυτό προσπαθούμε πάλι να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες έτσι ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας, μετά με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και έπειτα με το ελληνικό Σούπερ Καπ. Είναι δύο τίτλοι που θέλουμε και τους δύο».

Για την «αναθέρμανση» του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και πώς το σκέφτονται αυτό ενόψει της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα: «Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Προφανώς θέλουμε να είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ, καθώς και οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί κι εκείνες έχουν κάνει σοβαρές κινήσεις. Είναι δεδομένο πως θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών ετών. Είμαι 25 χρόνια στον Ολυμπιακό και, νομίζω, θα ζήσω το πιο δυνατό πρωτάθλημα απ’ όλα αυτά τα χρόνια, ίσως και από ακόμα πιο πριν. Αυτό που έρχεται θα είναι το καλύτερο. Το σημαντικότερο δεν είναι πως οι ομάδες της Θεσσαλονίκης απλά επενδύουν ή φτιάχνουν δυνατές ομάδες, αλλά το ότι επενδύουν και στις εγκαταστάσεις τους, στα πρόσωπα, στα στελέχη, σε προπονητές, σε logistics.

Πιστεύω ότι έτσι θα γίνει ακόμα καλύτερο το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο δεν είναι μόνον οι συλλογικές επιτυχίες, αλλά και η επιτυχία της Εθνικής Ανδρών, που επέστρεψε στα μετάλλια μετά από πολλά χρόνια. Επίσης, πρέπει να επενδύσουμε στα νέα παιδιά ακόμα περισσότερο. Έχουμε 2-3 «φουρνιές» που έρχονται από κάτω και θα πρέπει τα παιδιά αυτά να βρουν χρόνο συμμετοχής και να παίξουν. Έχουμε ανάγκη τον νέο μπασκετμπολίστα, αρκεί και ο ίδιος να νιώσει ότι έχει ανάγκη να δουλέψει πραγματικά και να το κάνει όντως, να μην τα περιμένει όλα έτοιμα.

Είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε όλοι ευθύνη και πρέπει ο καθένας απ’ το μετερίζι του να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για το ελληνικό μπάσκετ. Να κάνει την αυτοκριτική του και να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο απ’ τη μεριά του».