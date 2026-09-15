Το Quantum University στη Χαβάη, που προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα στην ολιστική και εναλλακτική ιατρική, δεν είναι διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο φορέα, ενώ τα πτυχία του δεν είναι ισοδύναμα με πτυχίο Ιατρικής. Το συγκεκριμένο ίδρυμα, στο οποίο διδάσκει μεταξύ άλλων ο συγγραφέας και καθηγητής, Γκρεγκ Μπρέιντεν, βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας με αφορμή το βιογραφικό της γιατρού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έρευνα της εφημερίδας «Καθημερινή» ανέδειξε ερωτήματα σχετικά με το πανεπιστήμιο που φέρεται να χορήγησε στη γιατρό μεταπτυχιακό στην Κβαντική Ιατρική, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εντοπίστηκε στον επίσημο κατάλογο του δημόσιου Πανεπιστημίου της Χαβάης. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι μέθοδοι που διδάσκονται στο Quantum University, η εγκυρότητα των τίτλων σπουδών του και οι αντιδράσεις επιστημονικών φορέων.

Το βιογραφικό της γιατρού και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, η γιατρός του δημοφιλούς τραγουδιστή ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Αθηνών και ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής. Στο βιογραφικό της αναφέρεται, μεταξύ άλλων, μεταπτυχιακό στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.

Ωστόσο, η εφημερίδα αναζήτησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στον κατάλογο των προγραμμάτων του δημόσιου Πανεπιστημίου της Χαβάης, χωρίς να καταφέρει να το εντοπίσει. Στη Χαβάη εδρεύει, πάντως, το Quantum University, ένας ιδιωτικός οργανισμός που προσφέρει κυρίως διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική και εναλλακτική ιατρική. Το ίδρυμα δεν ανήκει ούτε συνδέεται με το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης και δεν είναι διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο φορέα.

Το βιογραφικό της γιατρού ήταν διαθέσιμο στη σελίδα του 1st Health Travel International Conference, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής το 2023, όπου συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.

Οι θεωρίες του Γκρεγκ Μπρέιντεν για το DNA

Ο Γκρεγκ Μπρέιντεν, συγγραφέας του βιβλίου «The God Code», υποστηρίζει ότι τα κύρια χημικά στοιχεία του ανθρώπινου DNA, δηλαδή το υδρογόνο, το άζωτο, το οξυγόνο και ο άνθρακας, μπορούν να μετατραπούν με βάση το αρχαίο εβραϊκό αλφάβητο σε μια φράση που αποδίδεται ως «Ο Θεός αιώνιος μέσα στο σώμα».

Ο Γκρεγκ Μπρέιντεν

Σύμφωνα με τη θεωρία του, το DNA περιέχει ένα αρχαίο μήνυμα που μεταφράζεται ως το όνομα του Θεού. Ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα μπορούν να αλλάξουν το σχήμα και τη λειτουργία του DNA. Κατά την άποψή του, θετικά συναισθήματα, όπως η αγάπη και η συμπόνια, χαλαρώνουν και διευρύνουν τους κλώνους του DNA, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός και το στρες, προκαλούν σύσφιξη και συστολή.

Ο Μπρέιντεν θεωρείται από ορισμένους οραματιστής της εναλλακτικής ιατρικής, ενώ από άλλους χαρακτηρίζεται αμφιλεγόμενος και από την επιστημονική κοινότητα ψευδοεπιστήμονας.

Από το 2002: Η ίδρυση του Quantum University

Το Quantum University ιδρύθηκε το 2002 από τον Πολ Ντρούιν. Ανατρέχοντας στα επίσημα αρχεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ, η «Καθημερινή» εντόπισε απόφαση του 1997, σύμφωνα με την οποία ο ιδρυτής του κρίθηκε ένοχος για χρήση «μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών», οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης.

Η υπόθεση αφορούσε τεχνικές ανάλυσης ζωντανού αίματος και αποξηραμένων δειγμάτων αίματος, μέσω των οποίων υποτίθεται ότι μπορούσαν να διαγνωστούν διάφορες ασθένειες. Το 1997 του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο και προσωρινή αναστολή της ιατρικής άδειας. Ο Ντρούιν είχε ήδη παραιτηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ το 1996 και, λίγα χρόνια αργότερα, ίδρυσε στη Χονολουλού της Χαβάης το Quantum University.

Οι μέθοδοι που διδάσκονται στα προγράμματα

Ελληνίδα απόφοιτος του Quantum University, η οποία μίλησε στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι στα προγράμματα σπουδών διδάσκονται μέθοδοι όπως η κβαντική βιοανάδραση, η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, η αναγνώριση τοξικότητας και τα θεραπευτικά έλαια, δηλαδή η αρωματοθεραπεία. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι αναφέρονται και στο βιογραφικό της γιατρού της κλινικής στο Κολωνάκι.

Για τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, η απόφοιτος εξήγησε ότι λαμβάνεται μία σταγόνα αίματος από το δάχτυλο του πελάτη και τοποθετείται αμέσως στο μικροσκόπιο. Οι θεραπευτές που εκπαιδεύονται στη μέθοδο ισχυρίζονται ότι μπορούν να διαγνώσουν τοξίνες στον οργανισμό. Η ίδια δήλωσε ότι, παρότι διδάχθηκε την τεχνική, δεν διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση για να την εφαρμόσει και ότι δεν θα τη χρησιμοποιούσε.

Μια δεύτερη Ελληνίδα απόφοιτος του Quantum, η οποία ασκεί την κβαντική βιοανάδραση, υποστήριξε ότι γίνεται εσφαλμένη σύνδεση ανάμεσα στις πρακτικές που φέρεται να εφάρμοζε η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη και σε εκείνες που διδάσκονται στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Όπως ανέφερε, η κβαντική βιοανάδραση δεν πρέπει να συγχέεται με την πλασμαφαίρεση, καθώς το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είναι ιατρικό, επεμβατικό και πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά σε νοσοκομείο.

Η ίδια χαρακτήρισε τη δική της πρακτική «εντελώς μη επεμβατική» και υποστήριξε ότι αφορά μόνο τη μείωση του στρες. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον ιδρυτή του Quantum, Πολ Ντρούιν, «σπουδαίο γιατρό» και ανέφερε ότι δημιούργησε το ίδρυμα «για να βοηθήσει τον κόσμο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του Quantum University, οι φοιτητές παρακολουθούν μαγνητοσκοπημένα μαθήματα και στη συνέχεια εξετάζονται με ανοιχτά βιβλία. Σε περίπτωση αποτυχίας, μπορούν να επαναλάβουν την εξέταση έπειτα από 12 ώρες. Δεν απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική κατάρτιση ή άλλο πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά γνώση αγγλικών και απολυτήριο λυκείου.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα έτος, με μελέτη 10 έως 20 ωρών την εβδομάδα, ενώ το μεταπτυχιακό διαρκεί από έξι μήνες έως ένα έτος και το διδακτορικό ένα έτος. Το ίδρυμα προσφέρει προγράμματα στην Ολιστική Ιατρική, στη Φυσική ή Συνδυαστική Ιατρική και στην Ολιστική Υγεία. Έγγραφο διδάκτρων του Απριλίου του 2018 αναφέρει ενδεικτικό κόστος 17.975 δολαρίων για το διδακτορικό στη Συνδυαστική Ιατρική.

Στην ιστοσελίδα του, το Quantum University υποστηρίζει ότι η απόκτηση διδακτορικού τίτλου προσφέρει στους αποφοίτους επαγγελματική αναγνώριση και τον σεβασμό των συναδέλφων τους, χαρακτηρίζοντάς τους «διδάκτορες». Ωστόσο, σε ξεχωριστή νομική αποποίηση ευθύνης διευκρινίζει ότι τα πτυχία Bachelor, Master, τα διδακτορικά και τα PhD που εκδίδει στην Ολιστική, Εναλλακτική, Φυσική ή Ολιστική Ιατρική δεν είναι ισοδύναμα ή συγκρίσιμα με πτυχίο Διδάκτωρ Ιατρικής (MD) ή Διδάκτωρ Νατουροπαθητικής (ND). Παράλληλα, το ίδρυμα αναφέρει ότι δεν είναι διαπιστευμένο από καμία υπηρεσία αναγνωρισμένη από το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Αντιδράσεις για την εγκυρότητα των πτυχίων

Η χρήση τίτλων από το Quantum University έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον Καναδά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Τζόντι Τουρ, μέλους της Νομοθετικής Συνέλευσης της Βρετανικής Κολομβίας με το Συντηρητικό Κόμμα, η οποία χρησιμοποιούσε δημοσίως τον ιατρικό τίτλο «δρ», βασιζόμενη στο «πτυχίο» της από το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Το γεγονός προκάλεσε την παρέμβαση της Ένωσης Εργαζομένων Νοσοκομείων της Βρετανικής Κολομβίας. Παρά τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2024, η Τζόντι Τουρ εξελέγη πρώτη με ποσοστό 48,24%.

Στην Ελλάδα, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έχει χαρακτηρίσει τους όρους «κβαντική ιατρική» και «κβαντική θεραπεία» «ανυπόστατους». Σε δελτίο Τύπου της αναφέρει ότι τα «πτυχία» του λεγόμενου «κβαντικού πανεπιστημίου» στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται και υποστηρίζει ότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Η Ένωση υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κριτική σκέψη και ορθό λόγο απέναντι στη χρήση επιστημονικών όρων για την ενίσχυση ατεκμηρίωτων απόψεων.

Κριτική στο Quantum University έχει ασκήσει και το McGill Office for Science and Society, το οποίο υποστηρίζει ότι το ίδρυμα διαστρεβλώνει και κακοποιεί τους νόμους της κβαντικής φυσικής, προκειμένου να δικαιολογήσει εναλλακτικές θεραπείες, την ενεργειακή ιατρική και πνευματικές θεωρίες.

Η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από δύο ημέρες, το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής αναφέρθηκε στο συνέδριο του 2023, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για διεθνή διοργάνωση υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Όπως σημείωσε, μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν επιστήμονες, στελέχη και εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.

Το Ινστιτούτο υπογράμμισε ότι η Οργανωτική Επιτροπή είχε την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και την επιλογή των ομιλητών, οι οποίοι προτάθηκαν από τα μέλη της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Επιτροπή δεν ήταν αρμόδια ούτε μπορούσε να ελέγξει την αξιοπιστία των βιογραφικών κάθε ομιλητή ή να γνωρίζει τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις για τις οποίες, όπως αναφέρει, ουδείς γνώριζε.