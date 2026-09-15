Ένα ασυνήθιστο δώρο από τον Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, περιγράφοντας με χιούμορ ένα περιστατικό από τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τού χάρισε ένα «χρυσό κλειδί», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ, θα του επέτρεπε να μπαίνει στον Λευκό Οίκο όποτε θέλει.

Η ιστορία αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του Κάρνεϊ σε επενδυτές στο Τορόντο.

«Πήγα στον Λευκό Οίκο την περασμένη άνοιξη και, στο τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε: “Θέλω να σου δώσω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, Μαρκ”», περιέγραψε.

Όταν άνοιξε το κουτί, αντίκρισε ένα μεγάλο χρυσό κλειδί.

«Ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου. Θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις», φέρεται να του είπε ο Τραμπ, πριν προσθέσει με το γνωστό του χιούμορ:

«Ίσως να σου ρίξουν».

Ο Κάρνεϊ αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σχόλιο «συνοψίζει κάπως τη σχέση μας». Παράλληλα, έσπευσε να τονίσει ότι εκτιμά ιδιαίτερα το δώρο και χαρακτήρισε τον Τραμπ «πολύ καλό οικοδεσπότη».

«Όμως, για να είμαστε σαφείς», είπε απευθυνόμενος στους επενδυτές που θέλει να προσελκύσει στον Καναδά, «αν σας δώσουμε ένα κλειδί στον Καναδά, δεν θα σας πυροβολήσουμε, θα σας φιλοξενήσουμε».

Ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Οτάβα

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχει κλιμακωθεί σημαντικά, μετά τη διακοπή των συνομιλιών στις 21 Αυγούστου.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ έχει κατηγορήσει την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να επιβάλει μια «άδικη» συμφωνία στην Οτάβα, την ώρα που οι δύο πλευρές προσπαθούν να διαχειριστούν τις διαφωνίες τους στο εμπόριο.

Το «χρυσό κλειδί» του Λευκού Οίκου, πάντως, φαίνεται πως θα παραμείνει περισσότερο ένα συμβολικό δώρο φιλίας παρά ένα πραγματικό «διαβατήριο εισόδου» στην προεδρική κατοικία των ΗΠΑ.