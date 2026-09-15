Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ενώ οι Κώστας Φορτούνης και Γκουστάβο Σα δεν είναι διαθέσιμοι.

Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο τους και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη, όχι μόνο για τους βαθμούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους.

Οι τελευταίες μέρες δεν ήταν εύκολες για τον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον ΟΦΗ και άπαντες στις τάξεις της ομάδας έχουν καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, την Τετάρτη (16/9) στο Καραϊσκάκη.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με την προπόνηση της Τρίτης (15/9) και μετά το τέλος της ο Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν ο τιμωρημένος Φορτούνης και ο τραυματίας Σα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες.