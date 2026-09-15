Στην προπόνηση του Ολυμπιακού, τελευταία πριν το ματς με τη Γιαγκελόνια στο Europa League, βρέθηκε αντιπροσωπεία της Θύρας 7, στέλνοντας το μήνυμά της στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και τους παίκτες.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ -στο πρώτο παιχνίδι τους μετά την αλλαγή προπονητή- και έχουν μπροστά τους το ματς με τους Πολωνούς για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τον Ολυμπιακό ώστε να επανέλθει η ηρεμία και η αισιοδοξία, με τους οργανωμένους οπαδούς να δίνουν το παρών στην προπόνηση της Τρίτης (15/9).

Αντιπροσωπεία της Θύρας 7 βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη για να μιλήσει στην ομάδα, ενώ στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram αναφέρονται τα εξής…

«Εμείς η ΘΥΡΑ 7, όπως πάντα πιστοί στις ΑΡΧΕΣ μας, βρεθήκαμε ΕΚΤΑΚΤΩΣ σήμερα στην προπόνηση της ομάδας και καταστήσαμε ΣΑΦΕΣ στον προπονητή και τους παίκτες ότι είμαστε στο πλευρό τους, τους πιστεύουμε και τους στηρίζουμε για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις!

ΑΠΑΙΤΗΣΑΜΕ από τον προπονητή και τους παίκτες, πρωτάθλημα, κύπελλο, πορεία στην Ευρώπη και η ομάδα να δίνει την ψυχή της σε κάθε ματς!

Την Τέταρτη όλο το γήπεδο με ερυθρόλευκα και κασκόλ να κάνουμε το Καραϊσκάκης κόλαση! Φωνάζουμε για την ομάδα 90 λεπτά και γινόμαστε ο 12ος παίκτης όπως μόνο εμείς ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρουμε! Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!!! Ζήτω Η ΘΥΡΑ 7!!!».