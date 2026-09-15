Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού. Η κίνηση διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Λαμία, εξαιτίας νέου τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε άμεση εμπλοκή στην ομαλή ροή των οχημάτων.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ύψος της Γέφυρας Βρυούλων. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να δημιουργηθεί ακαριαία μποτιλιάρισμα, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές που εκτείνονται σε μεγάλο μήκος του οδικού άξονα.



Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφαλή απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, ενώ συνιστάται στους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη υπομονή ή να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την ταλαιπωρία.



Η κίνηση παραμένει στο κόκκινο, καθώς τα οχήματα κινούνται σημειωτόν, ενώ η σταδιακή αποκατάσταση της ροής αναμένεται να καθυστερήσει.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.