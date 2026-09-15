Ο Κέντρικ Ναν απουσίαζε από την ομαδική φωτογραφία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν, η ΚΑΕ όμως φρόντισε να καθησυχάσει τους φιλάθλους με το σχόλιό της κάτω από τη σχετική ανάρτηση στα social media.

Ο Αμερικανός γκαρντ παραμένει στην πατρίδα του και περιμένει από τους γιατρούς να ανάψουν το πράσινο φως για να ταξιδέψει στην Ελλάδα, μετά την αρθροσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο.

Απουσίαζε, επομένως, από τη Media Day των «πράσινων» και από τη φωτογραφία που έβγαλε η ομάδα, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, με την ΚΑΕ να το ξεκαθαρίζει επισήμως.

Συγκεκριμένα, κάτω από τη σχετική ανάρτηση στα social media, ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε έγραψε το εξής: «Ξέρουμε ποιος δεν είναι στη λήψη αλλά ο Κέντρικ Ναν θα είναι πίσω μαζί μας πριν το καταλάβετε».