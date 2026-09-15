Με μία μόνο φράση, η Άννα Βίσση αποτύπωσε αυτό που θα κρατήσει για πάντα από τον Γιώργο Μαζωνάκη: τη φωνή του.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην «παλιά γειτονιά» του τραγουδιστή για να τον αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συνεργάτες, συνάδελφοι και θαυμαστές στάθηκαν για τελευταία φορά δίπλα στον αγαπημένο καλλιτέχνη, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση.

Ανάμεσά τους ήταν και η Άννα Βίσση, η οποία έφτασε στην εκκλησία μετά τα μεσάνυχτα, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Κατά την έξοδό της από τον Ιερό Ναό, η κάμερα της ΕΡΤNews την εντόπισε και της έκανε μία σύντομη ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από τον Γιώργο Μαζωνάκη;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Η απάντηση της Άννας Βίσση ήταν σύντομη, αλλά γεμάτη συναίσθημα:

«Τη φωνή του».