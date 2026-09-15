Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού προκάλεσε τροχαίο στο Μεταξουργείο, καθώς παρέσυρε αστυνομικό που οδηγούσε τη μηχανή του και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (14/09), όταν σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 20χρονος αιγυπτιακής καταγωγής οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, κινούμενος στην οδό Σάμου, παρέσυρε αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινούνταν στην οδό Νεοφύτου Μεταξά και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα ο 20χρονος εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙΑΣ που περιπολούσε στην περιοχή και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος οδηγούσε το πατίνι χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας δικυκλιστής είναι αστυνομικός που υπηρετεί στο σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» για την αστυνόμευση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.