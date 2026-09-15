Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μία από τις πλέον πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές της τουρκικής μητρόπολης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Sofçuhan, στην περιοχή Τσεμπερλίτας, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη. Οι πρώτες αναφορές συνέδεσαν τη συμπλοκή με οικονομική διαφορά, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επισήμως το ακριβές κίνητρο.

🚨 BEYAZIT’TA DÖVİZ BÜROSUNDAKİ SİLAHLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ!



🔴 FATİH Nuruosmaniye’de Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



‼️ Silahla açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını… https://t.co/0jqinyIdaU pic.twitter.com/1kUuXifI58 — Doğan Can (@dogancancesur) September 15, 2026

Τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στον χώρο του περιστατικού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Φωτογραφίες που δημοσίευσε το ιδιωτικό πρακτορείο DHA δείχνουν ένα από τα θύματα να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.

Οι αρχικές μεταδόσεις των τουρκικών μέσων έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, προτού νεότερες πληροφορίες ανεβάσουν τον αριθμό των νεκρών στους τρεις. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει πλήρη επίσημη ενημέρωση για τα θύματα και τις συνθήκες της ένοπλης συμπλοκής.

Η έρευνα της τουρκικής αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβώσουν την ακριβή ακολουθία των γεγονότων.