Σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου Stem Cell και τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα προχώρησε ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού, με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ τη Δευτέρα 14/09, ο κ. Ιατρού αναφέρθηκε σε περιστατικό που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε σημειωθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα. Όπως είπε, μία 35χρονη γυναίκα από την Κύπρο επισκεπτόταν το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου προκειμένου να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Κατά τον ίδιο, η γυναίκα είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένες συνεδρίες, ενώ ο πατέρας της φέρεται να είχε αναφέρει ότι για αυτές είχαν καταβληθεί «δεκάδες χιλιάδες ευρώ».

Ο νεφρολόγος σημείωσε ακόμη ότι για την υπόθεση είχε ειδοποιηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος. Ακολούθησε έλεγχος στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς, όπως ανέφερε, να εντοπιστεί εκεί κάποιο σχετικό μηχάνημα.

Αμφισβητεί τη χρήση της για αντιγήρανση και μακροζωία

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Ειδική αναφορά έκανε ο Χρήστος Ιατρού στους ισχυρισμούς περί αξιοποίησης της πλασμαφαίρεσης με στόχο την αντιγήρανση ή την παράταση της ζωής, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα».

Όπως εξήγησε, η θεραπευτική εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου αφορά ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένες νόσους. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες της αμερικανικής εταιρείας πλασμαφαίρεσης, στις οποίες προσδιορίζονται οι παθήσεις και οι περιπτώσεις όπου η θεραπεία μπορεί να έχει όφελος.

Πού και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να πραγματοποιείται

Σύμφωνα με τον νεφρολόγο, οι ενδείξεις για τη συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία είναι καθορισμένες. «Επομένως, όταν κανείς κάνει πλασμαφαίρεση, είναι ξεκαθαρισμένο» σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται, ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την απορία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, η διαδικασία πραγματοποιούνταν σε χώρο απλού ιατρείου.

Όπως εξήγησε, στην Ελλάδα η πλασμαφαίρεση διενεργείται σε νοσοκομειακές μονάδες που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και κατάλληλα οργανωμένο προσωπικό, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη να πρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο. Αντίστοιχη δυνατότητα υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλα θεραπευτήρια που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Ο κ. Ιατρού έθεσε επίσης ζήτημα αυστηρότερης ρύθμισης του συγκεκριμένου πεδίου, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται σαφείς όροι και προϋποθέσεις. «Βέβαια πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητάω. Μάλιστα, πρέπει να μπουν κανόνες τώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και όταν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο μπορεί να γίνονται προσπάθειες καταστρατήγησής του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε λάβει, το επίμαχο μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Πρόσθεσε ακόμη ότι η ελβετική εταιρεία που το κατασκευάζει διαθέτει αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η έγκριση ενός μηχανήματος από μόνη της δεν επαρκεί για την ασφαλή εφαρμογή μιας θεραπείας. Όπως επισήμανε, σημασία έχει ο χώρος στον οποίο εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται, η εκπαίδευση του ανθρώπου που το χειρίζεται και, πάνω απ’ όλα, η παρουσία του κατάλληλου ιατρικού προσωπικού.

Μια τεχνική με ιστορία άνω του ενός αιώνα

Αναφερόμενος στην ίδια τη διαδικασία, ο κ. Ιατρού επισήμανε ότι δεν πρόκειται για κάποια καινούργια ιατρική τεχνική, καθώς οι απαρχές της τοποθετούνται στο 1913, ενώ η ευρύτερη διάδοσή της ήρθε από τη δεκαετία του 1970.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τον διαχωρισμό των συστατικών του αίματος που προέρχεται από αιμοδότες, επιτρέποντας την αξιοποίηση του πλάσματος, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών.

Διαφορετική είναι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, κατά την οποία, όπως εξήγησε, «παίρνουμε το πλάσμα από τον ασθενή και το περνάμε από ένα μηχάνημα ή από μια φυγόκεντρο». Η ποσότητα που αφαιρείται αναπληρώνεται στη συνέχεια με άλλο πλάσμα ή με κατάλληλο υγρό.