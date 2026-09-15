Νέες πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη επιχείρησε να χτίσει άλλοθι με πρόσχημα την εξέταση κολονοσκόπησης.

Συγκεκριμένα, ο γιατρός φέρεται να υποστηρίζει πως δεν βρισκόταν στο γραφείο τη στιγμή που ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή, με τη γραμματέα του και μία ασθενή να αναφέρουν ότι ειδοποιήθηκε μετά τις 16:00.

Επίσης, στις 16:05 εξέδωσε ηλεκτρονικό παραπεμπτικό σε ασθενή, στο οποίο του συνέστηνε να πραγματοποιήσει εξέταση κολονοσκόπησης, ενώ έξι λεπτά αργότερα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταβεί ασθενοφόρο στο Κολωνάκι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Star, το οποίο αποκάλυψε και το σχετικό έγγραφο, υπάρχουν αντιφάσεις, με αποτέλεσμα η Ασφάλεια να εξετάζει το παραπεμπτικό.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, όλοι στο ιατρείο έδωσαν μάχη για να σώσουν τον τραγουδιστή, μέχρι που αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να καλέσουν ασθενοφόρο.

Πώς γίνεται, λοιπόν, ο γιατρός από τη μία να πάλευε να κρατήσει στη ζωή τον Μαζωνάκη και ταυτόχρονα να εξετάζει ασθενή, στον οποίο έγραφε και εξετάσεις, ανέφερε το Star.

Το έγγραφο:

Το σχετικό ρεπορτάζ: