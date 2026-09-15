Ο Νίκος Μουρατίδης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Facebook:

«Welcome to the zoo

15/9/2026

Η χθεσινή ημέρα αφιερώθηκε στην μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα δεν έχουμε Welcome to the Zoo.

Όταν κάποιοι άνθρωποι – με τους οποίους έχεις περάσει τόσα πολλά – φεύγουν από την ζωή, για σένα δεν φεύγουν εντελώς.

Κάτι αφήνουν πίσω…

Θα τον θυμάμαι για πάντα.

Καλό ταξίδι

Το τραγούδι της ημέρας

Mozart – Requiem in D minor, Lacrimosa dies illa

Ες αύριον τα σπουδαία

Namaste».