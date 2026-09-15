Ο Νίκος Μουρατίδης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Συγκεκριμένα, έγραψε στο Facebook:
«Welcome to the zoo
15/9/2026
Η χθεσινή ημέρα αφιερώθηκε στην μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.
Σήμερα δεν έχουμε Welcome to the Zoo.
Όταν κάποιοι άνθρωποι – με τους οποίους έχεις περάσει τόσα πολλά – φεύγουν από την ζωή, για σένα δεν φεύγουν εντελώς.
Κάτι αφήνουν πίσω…
Θα τον θυμάμαι για πάντα.
Καλό ταξίδι
Το τραγούδι της ημέρας
Mozart – Requiem in D minor, Lacrimosa dies illa
Ες αύριον τα σπουδαία
Namaste».