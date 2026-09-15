Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της περιοχής.

Το πλήγμα σημειώθηκε στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όταν ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη επτά άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο μαχητή στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του προσώπου που επλήγη.

Καταγγελίες για δεύτερο χτύπημα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ορισμένα από τα θύματα προκλήθηκαν από δεύτερο πλήγμα, το οποίο σημειώθηκε κοντά σε ανθρώπους που είχαν σπεύσει στο σημείο για να βοηθήσουν στη διάσωση των τραυματιών.

Σε βίντεο, η γνησιότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί άμεσα από το Reuters, φαίνεται μια έκρηξη κοντά σε ομάδα τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 με αμερικανική υποστήριξη.

Νέες κηδείες μετά τα προηγούμενα πλήγματα

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα οι κηδείες δύο Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα την προηγούμενη ημέρα.

Πρόκειται για τον Αχμέντ αλ Μπατς και τον Ραφάτ Ζουμάρ.

Σύμφωνα με πηγές της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό, ο Αχμέντ αλ Μπατς ήταν τοπικός διοικητής της οργάνωσης και σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον του οχήματός του στη βόρεια Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι εξουδετέρωσε τον Ραφάτ Ζουμάρ, τον οποίο χαρακτήρισε διοικητή της Χαμάς. Η οργάνωση δεν έχει επιβεβαιώσει άμεσα την ιδιότητά του.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εκεχειρία

Η εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025 σταμάτησε τις μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις στη Γάζα, ωστόσο οι ανταλλαγές κατηγοριών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζονται, ενώ τα πλήγματα δεν έχουν σταματήσει πλήρως.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία και υπονομεύει τις προσπάθειες εφαρμογής του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς είναι εκείνη που παραβιάζει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Η Χαμάς, πάντως, δεν δημοσιοποιεί συνήθως στοιχεία για τις απώλειες μεταξύ των μαχητών της.