Νέο κεφάλαιο στην έρευνα των UFO και των λεγόμενων Αγνώστης Προέλευσης Ανώμαλων Φαινομένων ανοίγει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, δημιουργώντας επίσημο και νομικά προστατευμένο μηχανισμό για την κατάθεση απόρρητων πληροφοριών.

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου ανακοίνωσε την έκδοση ειδικής νομικής εξαίρεσης, η οποία επιτρέπει σε νυν και πρώην στρατιωτικούς, πολιτικούς υπαλλήλους και κυβερνητικούς εργολάβους να παραδίδουν πληροφορίες σχετικές με UAP σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του PURSUE, του Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters.

Η ρύθμιση αφορά πληροφορίες που εντάσσονται στην κατηγορία των δεδομένων εθνικής άμυνας και ενδέχεται μέχρι σήμερα να καλύπτονταν από αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Η νομική «ασπίδα» που παρακάμπτει τις συμφωνίες σιωπής

Η ειδική εξαίρεση υπερισχύει, αποκλειστικά στο πλαίσιο της εγκεκριμένης διαδικασίας του PURSUE, των συμφωνιών μη αποκάλυψης πληροφοριών και των συμφωνιών που συνοδεύουν την πρόσβαση σε ειδικά διαβαθμισμένα προγράμματα.

Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσωπα που διαθέτουν άμεση γνώση σχετικών προγραμμάτων μπορούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν στους αρμόδιους εκπροσώπους χωρίς να θεωρείται ότι παραβιάζουν τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους.

«Η εξαίρεση αίρει αυτά τα εμπόδια, επιτρέποντας ρητά τις καλυπτόμενες αποκαλύψεις προς τους εκπροσώπους του PURSUE, χωρίς να ενεργοποιούνται κυρώσεις για παραβίαση συμφωνιών ή οι συνήθεις διατάξεις των συμφωνιών μη αποκάλυψης», ανέφερε το υπουργείο στην επίσημη ανακοίνωσή του.

Όσοι αξιοποιήσουν τον νέο μηχανισμό δεν θα κινδυνεύουν, εξαιτίας της συγκεκριμένης κατάθεσης, να χάσουν την άδεια πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες ή να αντιμετωπίσουν τις διοικητικές και νομικές συνέπειες που θα προκαλούσε κανονικά η παραβίαση μιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας.

Η προστασία, πάντως, δεν αποτελεί γενική άδεια δημόσιας αποκάλυψης διαβαθμισμένων στοιχείων. Καλύπτει πληροφορίες που παραδίδονται μέσω της επίσημης διαδικασίας και στους ειδικά εξουσιοδοτημένους αποδέκτες του PURSUE.

Από τον φόβο των κυρώσεων στην επίσημη κατάθεση στοιχείων

Για δεκαετίες, πρόσωπα που υποστήριζαν ότι γνώριζαν απόρρητα προγράμματα σχετικά με UAP επικαλούνταν τον κίνδυνο ποινικών ή διοικητικών συνεπειών, καθώς και την πιθανότητα απώλειας των αδειών ασφαλείας τους.

Το νέο καθεστώς επιχειρεί να απομακρύνει αυτό το εμπόδιο και να δημιουργήσει έναν ελεγχόμενο δίαυλο συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών. Αποτελεί παράλληλα συνέχεια προηγούμενης κυβερνητικής οδηγίας, με την οποία είχε ζητηθεί να διευκολυνθεί η επικοινωνία πρώην εργαζομένων με το AARO ή το PURSUE.

Σκοπός της διαδικασίας είναι να εξεταστούν στοιχεία που ενδέχεται να βρίσκονται κατακερματισμένα σε διαφορετικές υπηρεσίες και διαβαθμισμένα προγράμματα και, όπου κριθεί δυνατό χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια, να οδηγηθούν σε αποχαρακτηρισμό και δημοσιοποίηση.

Η εξέλιξη εντάσσεται στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα UAP. Το PURSUE έχει ήδη δημοσιοποιήσει διαδοχικές παρτίδες σχετικών αρχείων στην επίσημη κυβερνητική πλατφόρμα.

Η δημιουργία της νομικής εξαίρεσης, ωστόσο, δεν συνιστά επιβεβαίωση ότι τα υπό εξέταση φαινόμενα έχουν εξωγήινη προέλευση ούτε αποδεικνύει την ύπαρξη άγνωστης τεχνολογίας. Πρόκειται για μηχανισμό συλλογής, ελέγχου και ενδεχόμενης αποδέσμευσης κυβερνητικών πληροφοριών.

Στο αρχείο και η αναφορά για τριγωνικό αντικείμενο

Ανάμεσα στα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται μαρτυρίες κυβερνητικού προσωπικού σχετικά με ένα άγνωστο αντικείμενο τριγωνικού σχήματος, το οποίο φέρεται να παρατηρήθηκε κοντά στο Κολοράντο Σπρινγκς το 2023.

Η αναφορά καταγράφει ένα περιστατικό που δεν εξηγήθηκε κατά τον χρόνο της παρατήρησής του. Η κατάταξή του ως UAP σημαίνει ότι, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν κατέστη δυνατή η άμεση ταυτοποίησή του — όχι ότι πιστοποιήθηκε ως εξωγήινο σκάφος.

Εκτός του επίσημου μηχανισμού παραμένουν οι πολίτες

Παρά το άνοιγμα προς το κυβερνητικό προσωπικό, εξακολουθεί να μην υπάρχει αντίστοιχος πλήρως λειτουργικός ομοσπονδιακός μηχανισμός για την απευθείας υποβολή αναφορών από το ευρύ κοινό.

Οι πολίτες καταφεύγουν κυρίως σε ιδιωτικές, μη κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, όπως το National UFO Reporting Center και το Mutual UFO Network. Το AARO έχει αναφερθεί στην προοπτική διεύρυνσης της διαδικασίας υποβολής, αλλά η διαθέσιμη επίσημη φόρμα επικεντρώνεται σε πρόσωπα με άμεση γνώση αμερικανικών κυβερνητικών προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με UAP.

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Dr. Phil McGraw κατηγόρησε πρόσφατα το Πεντάγωνο ότι παραβλέπει περισσότερες από 1.800 αναφορές πολιτών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «Tier 1» από το NUFORC. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός προέρχεται από την ιδιωτική βάση δεδομένων και δεν αποτελεί επίσημη αξιολόγηση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν η νομική προστασία θα οδηγήσει σε ουσιαστικές καταθέσεις και νέα τεκμήρια ή εάν απλώς θα διευκολύνει την επανεξέταση ήδη γνωστών περιστατικών. Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει πλέον επισήμως ότι οι συμβατικές δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εμπόδιο στην κυβερνητική έρευνα για τα UAP.