Σε μια αγορά εργασίας που μετασχηματίζεται ραγδαία, η ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη στους τεχνικούς κλάδους είναι πολύ μεγάλη. Η βιομηχανία, οι κατασκευές και η τεχνολογία «διψάνε» κυριολεκτικά για επαγγελματίες που είναι επιδέξιοι, αλλά διαθέτουν παράλληλα και το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο.

Αν αναζητάς λοιπόν σπουδές που εγγυώνται 98% επαγγελματική αποκατάσταση και υψηλές απολαβές ο Τομέας Τεχνικών Επαγγελμάτων των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ είναι μονόδρομος, καθώς η έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των αμοιβών για τους σωστά καταρτισμένους τεχνίτες.

Ως Official Industry Partner κορυφαίων εγχώριων & πολυεθνικών εταιρειών -όπως SFAKIANAKIS GROUP, AHI CARRIER, ALUMIL, ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε., BAXI, AGROTECH, JOHN DEERE, κ.ά- οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του σήμερα, με ειδική εκπαίδευση AI, 960 ώρες πρακτικής εξάσκησης και ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης:

Οι ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες το “κλειδί” της επιτυχίας

Στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη η θεωρία γίνεται πράξη! Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες-ηγέτες της αγοράς, οι σπουδαστές:

Εκπαιδεύονται με υπερσύγχρονο εξοπλισμό που παρέχουν οι ίδιες οι εταιρείες

Παρακολουθούν εξειδικευμένα σεμινάρια και masterclasses από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς

Εξασφαλίζουν 100% εγγυημένη πρακτική άσκηση

Έρχονται σε άμεση επαφή με εργοδότες, μέσω του εξειδικευμένου ΑΛΦΑ Job Center, και κλείνουν την πρώτη τους θέση εργασίας πριν ακόμα αποφοιτήσουν

Με campus σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ σου δίνουν τα απαραίτητα εφόδια να μετατρέψεις αυτό το «πιάνουν τα χέρια του» -που μπορεί να ακούς συχνά- σε ένα σίγουρο και κερδοφόρο επάγγελμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές με προνομιακά δίδακτρα στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου: