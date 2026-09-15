Ο Σιμόν Μπάνζα μίλησε για τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, τους στόχους του και τη συζήτηση που είχε με τον Σουαλιό Μεϊτέ πριν πει το «ναι», ενώ έστειλε και το μήνυμά του στους φιλάθλους.

Ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός υπέγραψε στον «δικέφαλο του βορρά» ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα με οψιόν αγοράς για 4 εκατ. ευρώ και… συστήθηκε στους οπαδούς της ομάδας μιλώντας στο PAOK TV.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπάνζα…

Για τα πρώτα συναισθήματα μετά τις υπογραφές: «Για μένα είναι κάτι θρυλικό. Γιατί όλοι γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, είναι μεγάλος σύλλογος. Έχει φανατικούς οπαδούς, οπότε είναι πραγματικά μεγάλη χαρά. Τώρα απλώς, θέλω να παίξω, να πετύχω πολλά γκολ και να βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο».

Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του: «Θα έλεγα ότι είμαι σκόρερ, μου αρέσει να δίνω ασίστ ή να σκοράρω, για μένα είναι το ίδιο. Παίζω με ζήλο. Είμαι έξυπνος, μου αρέσει η τεχνική, μου αρέσει να έχω επαφή με τη μπάλα. Είμαι ένας αρκετά ολοκληρωμένος παίκτης, αλλά πρέπει να βελτιωθώ και με τους συμπαίκτες μου. Πάντα είναι θέμα της ομάδας, του πώς μπορείς να παίξεις μαζί. Οπότε, ας το ανακαλύψουμε μαζί».

Για το πώς προσεγγίζει τη φετινή σεζόν: «Είναι πρόκληση. Έχουμε μία μεγάλη πρόκληση φέτος. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον τίτλο. Και μένα μου αρέσει να κερδίζω, οπότε έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Ο στόχος είναι να πετύχω πολλά γκολ. Ποτέ δεν μου αρέσει να λέω πόσα αλλά θέλω να σκοράρω πολλά γκολ, να παίρνουμε νίκες και να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Για το αν μίλησε με κάποιον που γνωρίζει τον ΠΑΟΚ πριν πει το «ναι»: «Μίλησα με τον Σουαλιό Μεϊτέ για το πρωτάθλημα, γιατί δεν το γνωρίζω. Αλλά και για την ομάδα για να ξέρω λίγο-πολύ πως μπορούμε να προσαρμοστούμε. Μιλήσαμε επίσης για τις φιλοδοξίες της ομάδας και του συλλόγου, αλλά και για το πως είναι η πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι μία όμορφη πόλη. Από τότε που ήρθα, είμαι πολύ χαρούμενος, οπότε απολαμβάνω πολύ τη ζωή εδώ».

Για το αν υπάρχει κάτι για τον ίδιο που δεν το ξέρει ο κόσμος: «Μπορεί να φαίνομαι ήσυχος, αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ διασκεδαστικός τύπος».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Το μήνυμα που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη. Θα δώσω τα πάντα για τον σύλλογο. Πάμε ΠΑΟΚάρα».