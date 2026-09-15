Σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει η ανάρτηση που έκανε η Αφροδίτη Μάνου ανήμερα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως δεν γνώριζε προσωπικά τον εκλιπόντα καλλιτέχνη ούτε το έργο του, προκαλώντας την άμεση αντίδραση πολλών χρηστών. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας επέλεξε να απαντήσει δημόσια στις τοποθετήσεις της τραγουδίστριας σε Facebook και X, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα επικοινωνίας.



Ο δημοφιλής σκηνοθέτης έκανε λόγο για επίδειξη αλαζονείας, ενώ χαρακτήρισε το σχόλιό της παντελώς άστοχο και ιδιαίτερα λυπηρό για την περίσταση.



Παράλληλα, μέσα από την εκτενή ανάρτησή του, ο σκηνοθέτης θέλησε να εξηγήσει το βάθος των εικόνων που καταγράφηκαν στο λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια.

Αναλύθηκε διεξοδικά ο τρόπος με τον οποίο καλλιεργήθηκε στην πάροδο των ετών η αυθεντική αγάπη του ευρέος κοινού για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Κύμα συμπαράστασης στον σκηνοθέτη και αντιδράσεις στα social media

Κάτω από τη δημοσίευση που πραγματοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, καταγράφονται δεκάδες σχόλια επιδοκιμασίας για όλα όσα σημείωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, την ώρα που η στάση της Αφροδίτης Μάνου αποδοκιμάζεται εντόνως.



Στην τοποθέτησή του ο σκηνοθέτης υπογράμμισε: «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ δεν τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή.



Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως “το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών” δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει».



Η δημόσια αυτή διαμάχη αναδεικνύει το βαθύ χάσμα αντιλήψεων γύρω από τη λαϊκή κουλτούρα, με τις δηλώσεις να κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

«Το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό»

Στη συνέχεια ο Σωτήρης Τσαφούλιας τονίζει πως δεν είναι πολιτισμός όταν προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων: «Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη.

Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό» καταλήγει ο σκηνοθέτης.