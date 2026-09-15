Σοβαρές πτυχές από το παρελθόν της 18χρονης που κατηγορείται για τη βαριά σωματική βλάβη του νεογέννητου παιδιού της αποκαλύπτει ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το βρέφος, ηλικίας μόλις 17 ημερών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Η 18χρονη μητέρα έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει κατηγορία για βαριά σωματική βλάβη. Οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Χανίων, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατηγορία δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Οι ακριβείς συνθήκες τραυματισμού του νεογνού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανώνυμη αναφορά όταν η 18χρονη ήταν τεσσάρων ετών

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», το 2013 είχε κατατεθεί στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ανώνυμη αναφορά, σύμφωνα με την οποία ένα τετράχρονο κορίτσι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του.

Η αναφορά αξιολογήθηκε από τον Οργανισμό ως ιδιαίτερα κρίσιμη και διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» διευκρινίζει ότι δεν ενημερώθηκε στη συνέχεια για την πορεία της αναφοράς ή για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση δεν επιβεβαιώνει δικαστικά ότι υπήρξε κακοποίηση ούτε παρέχει στοιχεία για την έκβαση της εισαγγελικής διερεύνησης. Καταγράφει την ύπαρξη της σχετικής αναφοράς και τη διαβίβασή της στην Εισαγγελία.

Νέα παρέμβαση το 2022

Ο Οργανισμός αναφέρει ότι υπήρξε και δεύτερη παρέμβαση το 2022, όταν η σημερινή κατηγορούμενη ήταν 14 ετών.

Τότε ζητήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» να μεταφέρει τη 14χρονη από νοσοκομείο, στο οποίο φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή, σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι δεν του ζητήθηκε άλλη συνδρομή και δεν ενημερώθηκε για τους λόγους παραμονής της ανήλικης στο νοσοκομείο.

Τα δύο περιστατικά δείχνουν ότι η 18χρονη είχε απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων σε διαφορετικές περιόδους της παιδικής της ηλικίας. Δεν υπάρχουν, όμως, διαθέσιμα στοιχεία για τις ενέργειες που ακολούθησαν ή για το πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης που της παρασχέθηκε.

Στήριξη για το βρέφος και τη μητέρα

Μετά τη δημοσιοποίηση της σημερινής υπόθεσης, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και με την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Ο Οργανισμός γνωστοποίησε στις αρχές τις υπηρεσίες που μπορεί να διαθέσει για την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας.

«Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία», επισημαίνει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, παιδιά που δεν λαμβάνουν εγκαίρως τη φροντίδα και την υποστήριξη που χρειάζονται κινδυνεύουν να συνεχίσουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί γενική επισήμανση του Οργανισμού για τις αδυναμίες του συστήματος παιδικής προστασίας. Δεν συνιστά συμπέρασμα για τα αίτια της σημερινής υπόθεσης ούτε απαλλάσσει οποιονδήποτε από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Αγωνία για την κατάσταση του νεογνού

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Οι γιατροί παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της υγείας του, ενώ η αστυνομική και δικαστική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπενθυμίζει ότι η προστασία των ανηλίκων απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και συνεργασία μεταξύ εισαγγελικών αρχών, κοινωνικών υπηρεσιών, νοσοκομείων και οργανώσεων προστασίας.

Όποιος γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο μπορεί να επικοινωνεί δωρεάν και ανώνυμα, όλο το εικοσιτετράωρο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλει ηλεκτρονική αναφορά μέσω του CyberTipline Hellas.