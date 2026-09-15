Ένα έντονο μήνυμα προς όσους επιτίθενται στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έστειλε ο Βασίλης Ζούλιας, λίγες ώρες μετά την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη (15/09), ξέσπασε για τα αρνητικά σχόλια που, όπως ανέφερε, διατυπώνονται στα social media σε βάρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για τη δική του δύσκολη διαδρομή με τον εθισμό, εξηγώντας πως η προσωπική του εμπειρία είναι ο λόγος που αισθάνθηκε την ανάγκη να παρέμβει δημόσια.

«Ξύπνησα σήμερα και μπαίνοντας στο Instagram έπεσα σε αυτόν τον ορυμαγδό σχολίων, αρνητικών σχολίων και βρισίματος απέναντι στην οικογένεια του Γιώργου. Από όλους εσάς που δεν έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται… το να έχεις κάποιον άνθρωπο σαν τον Γιώργο σε μια οικογένεια», είπε αρχικά.

Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δική του μητέρα και σε όσα είχε βιώσει η οικογένειά του όταν ο ίδιος αντιμετώπιζε πρόβλημα εθισμού.

«Και μιλάω γιατί ξέρω… Ξέρω τι τράβηξε η δική μου μάνα που δεν μπορούσε να με σταματήσει με τίποτα. Και τότε που εγώ έκανα χρήση σχεδόν 35 χρόνια πριν, δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία», ανέφερε.

«Έφυγα από το χέρι της μάνας μου και έπεσα στο κενό. Και αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν μπορούσε να με σταματήσει κανείς. Σταμάτησα μόνο όταν έπιασα αυτό τον ευλογημένο πάτο, τον οποίο δεν πρόλαβε ο Γιώργος. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε», πρόσθεσε.

«Σεβαστείτε τον πόνο της οικογένειας»

Ο σχεδιαστής απευθύνθηκε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε όσους σχολιάζουν την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας τους να σταματήσουν τις επιθέσεις, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Σταματήστε, σας παρακαλώ, να λοιδορείτε αυτή την οικογένεια. Σεβαστείτε τον πόνο της γιατί δεν έχετε ιδέα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι οικογένειες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού συχνά βιώνουν για χρόνια μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, την οποία είναι δύσκολο να αντιληφθούν όσοι δεν έχουν ανάλογη προσωπική εμπειρία.

«Πρέπει να υπάρχει ένα 15-20% οικογενειών στην Ελλάδα που είναι τυχερές και ευλογημένες και δεν έχουν είτε στην οικογένεια είτε στον ευρύτερο κύκλο κάποιον ναρκομανή ή αλκοολικό να υποφέρει. Όσοι έχουν, όμως, ξέρουν», σημείωσε.

«Και μιλάω μόνο επειδή έχω προσωπική εμπειρία και ο μόνος λόγος που βγαίνω ανά καιρούς και τα λέω είναι γιατί προσωπικά έχω λάβει ένα τεράστιο δώρο από τη ζωή, αυτό το δώρο της ανάρρωσής μου», συμπλήρωσε.

«Έγιναν τραγικότατα λάθη – Δεν πρόλαβε»

Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε και σε μια παλαιότερη προσωπική του γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως κάποτε είχαν δώσει ραντεβού, στο οποίο ο τραγουδιστής δεν εμφανίστηκε.

«Πριν πολλά χρόνια είχα ένα ραντεβού με τον Γιώργο να τον πάω κάπου. Με έστησε, δεν ήρθε ποτέ. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε», είπε. Στη συνέχεια έκανε λόγο για «τραγικότατα λάθη», χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε λεπτομέρειες. «Έγιναν τραγικά, τραγικότατα λάθη. Μπορεί να ήταν μαζί μας, μπορεί να προλάβαινε. Δεν πρόλαβε», ανέφερε.

Ο ίδιος επανέλαβε την έκκλησή του προς όσους σχολιάζουν την οικογένεια του τραγουδιστή, ζητώντας τους να αναλογιστούν τον πόνο που μπορεί να έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Σταματήστε λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε, να λοιδορείτε με τέτοιο αισχρό τρόπο την οικογένειά του, κυρίως τώρα που πονάει περισσότερο. Ξέρετε τι είναι μια οικογένεια να πονάει επί 30 χρόνια;», είπε.

Φέρνοντας ξανά τη δική του οικογένεια ως παράδειγμα, σημείωσε: «Γιατί η δική μου οικογένεια πονούσε επί 15 χρόνια που ήταν η δική μου χρήση».

«Ακούστε αυτούς που ξέρουν»

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Βασίλης Ζούλιας υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ειδικό, αλλά πως έχει δύο τομείς στους οποίους μπορεί να μιλήσει από προσωπική γνώση: τη μόδα και τον εθισμό.

«Ξερόλας δεν είμαι. Δύο πράγματα ξέρω στη ζωή και μπορώ να μιλήσω. Ένα είναι για τη μόδα και το άλλο είναι για την ασθένεια του εθισμού από την οποία πάσχει πάρα πάρα πολύς κόσμος», είπε.

«Μέσα στη σόουμπιζ επίσης και έξω από τη σόουμπιζ. Σταματήστε. Σταματήστε…», κατέληξε.