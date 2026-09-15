Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία, μίλησε στο «Live News» για τον θάνατο του τραγουδιστή και την υπόθεση που πλέον βρίσκεται στα χέρια των Αρχών.

Με τη συγκίνηση να παραμένει έντονη, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατό του και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι θεωρεί ότι ευθύνονται.

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή του.

Μιλώντας για όσα έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή, η Μαρία Μαζωνάκη στάθηκε στις ενδείξεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εμφανίστηκαν στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Είχανε τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν», είπε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις νέες πληροφορίες που έρχονται καθημερινά στο φως.

«Το παρακολούθησα, το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν», ανέφερε, σχολιάζοντας την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όταν ρωτήθηκε αν γνώριζε στο παρελθόν τους δύο γιατρούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και αν είχε εικόνα για τη λειτουργία του χώρου όπου βρισκόταν ο αδελφός της, απάντησε πως δεν γνωρίζει κάτι.

«Δεν γνωρίζω τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα»

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια, η αδελφή του έστειλε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια.

«Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο», είπε.

Και πράγματι, ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν μόνο το τελευταίο αντίο σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τραγουδιστή. Ήταν ο αποχαιρετισμός σε έναν καλλιτέχνη που για δεκαετίες κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή σχέση με το κοινό.

Η βαθιά πίστη και οι πράξεις που δεν διαφήμισε

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την πίστη ήταν βαθιά και προσωπική, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος κατά καιρούς σε συνεντεύξεις του. Οι επισκέψεις του στο Άγιο Όρος και οι ευχές που συνήθιζε να στέλνει στις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας ήταν γνωστές στο κοινό του.

Λιγότερο γνωστές ήταν, ωστόσο, οι πράξεις προσφοράς του. Αγαθοεργίες και δωρεές που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επέλεγε να πραγματοποιεί χωρίς να τις δημοσιοποιεί.

Ακόμη και σε αυτό το κομμάτι της ζωής του, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως προτιμούσε να κρατά χαμηλούς τόνους.

Ο άνθρωπος πίσω από τον εκκεντρικό καλλιτέχνη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

Η μουσική του ήταν για εκείνον τρόπος έκφρασης και κατάθεση ψυχής. Το ίδιο, όμως, συνέβαινε και με τον τρόπο που επέλεγε να ζει.

Πίσω από τη δυναμική και συχνά εκκεντρική παρουσία του στη σκηνή υπήρχε ένας άνθρωπος με έντονη ευαισθησία. Μια πλευρά που όσοι τον γνώριζαν καλά περιγράφουν ως ιδιαίτερα σημαντική για την προσωπικότητά του.

Δεν έκρυψε τις αδυναμίες του ούτε τις δύσκολες περιόδους που πέρασε. Δεν προσπάθησε να εμφανίσει μια τέλεια εικόνα.

Ίσως αυτή ακριβώς η αμεσότητα να ήταν και ένα από τα στοιχεία που έκαναν το κοινό να αισθάνεται τόσο κοντά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν φοβήθηκε ποτέ μήπως «τσαλακώσει» τη δημόσια εικόνα του. Η ευαισθησία του δεν αποτέλεσε αδυναμία. Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που έδιναν στις ερμηνείες του εκείνη τη μοναδική ένταση.

Και είναι αυτή η εικόνα που μένει πλέον πίσω: ένας καλλιτέχνης που έζησε με τους δικούς του όρους, τραγούδησε με τον δικό του τρόπο και άφησε πίσω του μια μνήμη που, όπως ζήτησε και η αδελφή του, η οικογένειά του θέλει να παραμείνει ζωντανή.