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Νέα στοιχεία προκύπτουν για την 56χρονη γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, στις 10 Σεπτεμβρίου, η γιατρός φέρεται να προχώρησε σε αδρανοποίηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας.

Αυτό σημαίνει ότι σταματάει προσωρινά η επιχειρηματική δραστηριότητα, ωστόσο τα βιβλία παραμένουν ανοιχτά.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Εξελίξεων», η 56χρονη εμφανίζεται να έχει οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.