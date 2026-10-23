«Για μένα δεν έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι, και δεν θα φύγουν», δήλωσε ο Πάνος Κιάμος μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπή «Happy Day», την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον συνάδελφό του, που πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβριο, και εξήγησε γιατί θεωρεί σημαντικό να συνεχίζουν να ακούγονται τα τραγούδια ενός καλλιτέχνη μετά τον θάνατό του.

Ο Πάνος Κιάμος εμφανίζεται φέτος μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή στο νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν την προηγούμενη σεζόν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως ανέφερε, στο πρόγραμμά τους έχουν συμπεριλάβει ορισμένα από τα τραγούδια του.

Μιλώντας στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha, εξήγησε ότι για τον ίδιο η μεγαλύτερη αναγνώριση που μπορεί να λάβει ένας τραγουδιστής είναι να συνεχίσουν άλλοι καλλιτέχνες να ερμηνεύουν το ρεπερτόριό του.

«Αν ρωτήσεις έναν καλλιτέχνη τι θα ήθελε, εγώ προσωπικά θα σου πω ότι όταν σταματήσω θα ήθελα κάποιος να τραγουδάει τα τραγούδια μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν καλλιτέχνη. Και χαίρομαι που αυτά τα παιδιά, που έχουν φύγει, το ζουν αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, είναι λάθος η έκφραση. Για μένα δεν έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι, και δεν θα φύγουν».

«Όποιον καλλιτέχνη και να αγαπάτε, μη χάνετε την ευκαιρία να τον βλέπετε»

Ο Πάνος Κιάμος αναφέρθηκε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το κοινό την απώλεια ενός τραγουδιστή. Όπως είπε, αρκετές φορές οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικός ήταν για εκείνους ένας καλλιτέχνης όταν γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν ξανά την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν ζωντανά.

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλησε να απευθύνει μια προτροπή σε όσους αγαπούν τη μουσική και παρακολουθούν τις εμφανίσεις των αγαπημένων τους ερμηνευτών.

«Κανένας δεν συνειδητοποιούσε πόσο αγαπούσε ο κόσμος όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, μέχρι τη στιγμή που θα γίνει κάτι και θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τον ξαναδούμε. Γι’ αυτό, όποιον καλλιτέχνη και να αγαπάτε, μη χάνετε την ευκαιρία να τον βλέπετε», κατέληξε.