Νέα στοιχεία για τον 58χρονο γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για την οικονομική επιφάνεια του ίδιου και της συζύγου του, έρχονται στο φως.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον, μεταξύ άλλων, η επαγγελματική τους δραστηριότητα, τα χρήματα που φέρεται να αποκόμισαν από τις θεραπείες που παρείχαν, αλλά και η περιουσιακή τους κατάσταση.

Νέα στοιχεία και καταγγελίες πελατών του 58χρονου παρουσίασε το «Live News», καταγράφοντας παράλληλα εικόνες από τα ακίνητα στα οποία ζούσε το ζευγάρι.

Από τη μεζονέτα της Αγίας Παρασκευής στη μονοκατοικία του Ψυχικού

Ο 58χρονος και η επίσης κατηγορούμενη σύζυγός του είχαν στην κατοχή τους ακίνητο 121 τετραγωνικών μέτρων στην Αγία Παρασκευή, το οποίο απέκτησαν το 2006.

Τότε ο γιατρός ήταν 38 ετών και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι είχε λάβει στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση της μεζονέτας.

Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να μετακόμισαν σε επιβλητική μονοκατοικία στο Ψυχικό, ενώ τα τελευταία χρόνια απέκτησαν και πολυτελές ακίνητο στη Μύκονο.

Η κατοικία στο Ψυχικό διαθέτει τέσσερις εισόδους, ενώ υπάρχει και ξεχωριστό διαμέρισμα για την οικιακή βοηθό. Το ακίνητο περιβάλλεται από κάμερες ασφαλείας και, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «Live News», πριν από περίπου δέκα χρόνια το ζευγάρι κατέβαλλε 2.500 ευρώ τον μήνα για το ενοίκιο.

Η ζωή που έδειχνε προς τα έξω ο «Dr. Ilia»

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν έναν άνθρωπο που δεν έκρυβε την οικονομική του άνεση και μιλούσε για τις δραστηριότητές του στο Κολωνάκι.

Ο 58χρονος φέρεται να αναφερόταν συχνά στις εγκαταστάσεις όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά, τις οποίες παρουσίαζε ως υπερσύγχρονες, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες τις επισκεπτόταν καθημερινά μαζί με τη σύζυγό του.

Γειτόνισσά του, μιλώντας στο «Live News», περιέγραψε τον γιατρό ως έναν άνθρωπο με έντονη και, όπως υποστήριξε, αντιπαθή συμπεριφορά.

Την ίδια ώρα, εικόνες που έχουν παρουσιαστεί από το ρεπορτάζ καταγράφουν έναν τρόπο ζωής που περιλάμβανε ακριβά αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και πολυτελή ρολόγια.

Οι καταγγελίες για τις θεραπείες και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες

Ο 58χρονος είχε δημόσια παρουσία, καθώς έδινε συνεντεύξεις και συμμετείχε σε συνέδρια, παρουσιάζοντας τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν πελάτες του στο «Live News», τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του παρουσίαζαν λύσεις για προβλήματα υγείας, με τις χρεώσεις να είναι, όπως αναφέρεται, ιδιαίτερα υψηλές.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η δραστηριότητα εταιρείας μέσω της οποίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γινόταν εισαγωγή ιατρικών μηχανημάτων. Ως υπεύθυνη της συγκεκριμένης εταιρείας εμφανιζόταν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 18χρονη κόρη του ζευγαριού.

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να ελεγχθούν από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς πλέον εξετάζεται συνολικά η επαγγελματική και οικονομική δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων.

Στο μικροσκόπιο η περιουσία του ζευγαριού

Η απόκτηση ακινήτων, η αλλαγή κατοικίας, η επαγγελματική δραστηριότητα στο Κολωνάκι και ο τρόπος ζωής που φέρεται να ακολουθούσε το ζευγάρι αποτελούν πλέον μέρος της έρευνας.

Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν αν η περιουσιακή εικόνα των δύο γιατρών συνδέεται με τα εισοδήματα που προέκυπταν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και τις υπηρεσίες που παρείχαν.

Παράλληλα, οι καταγγελίες πρώην πελατών και τα στοιχεία που έρχονται σταδιακά στη δημοσιότητα αναμένεται να διασταυρωθούν με τα οικονομικά και φορολογικά δεδομένα.

Η έρευνα αποκτά έτσι και οικονομική διάσταση, καθώς πέρα από τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο επίκεντρο μπαίνει πλέον και ο τρόπος με τον οποίο οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και είχαν διαμορφώσει την περιουσιακή τους κατάσταση.