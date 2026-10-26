Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη χάρισε στο κοινό η Πάολα, κατά τη διάρκεια της πρώτης της εμφάνισης στη νυχτερινή Αθήνα.

Στο πλαίσιο των εμφανίσεων που ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου δίπλα στον Δήμο Αναστασιάδη, η τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει στη σκηνή το κομμάτι «Μέτρα», τη δημιουργία που φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα σε μουσική και στίχους.

Πρεμιέρα Πάολα
Πρεμιέρα Πάολα
Πρεμιέρα Πάολα
Πρεμιέρα Πάολα
Πρεμιέρα Πάολα

Οι κοινές στιγμές στο video wall

Καθώς η Πάολα βρισκόταν στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι, η οθόνη του video wall πίσω της προέβαλε στιγμιότυπα και εικόνες από τις κοινές εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη.