Μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη χάρισε στο κοινό η Πάολα, κατά τη διάρκεια της πρώτης της εμφάνισης στη νυχτερινή Αθήνα.

Στο πλαίσιο των εμφανίσεων που ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου δίπλα στον Δήμο Αναστασιάδη, η τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει στη σκηνή το κομμάτι «Μέτρα», τη δημιουργία που φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα σε μουσική και στίχους.



Οι κοινές στιγμές στο video wall

Καθώς η Πάολα βρισκόταν στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι, η οθόνη του video wall πίσω της προέβαλε στιγμιότυπα και εικόνες από τις κοινές εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη.