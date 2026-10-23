Τη δική του φιλοσοφία για την ανθρώπινη ύπαρξη και την ιδέα της απώλειας είχε διατυπώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μια συζήτηση που επαναφέρει στο φως η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Όταν η Ναταλία Γερμανού τον είχε ρωτήσει, στη ραδιοφωνική συχνότητα του Sfera 102.2, αν είχε πάψει να αντιμετωπίζει τον θάνατο ως κάτι που προκαλεί φόβο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναλύσει την οπτική του:

«Μας φοβίζει ο θάνατος και το άγνωστο, αν τελικά πηγαίνει κάπου όλο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο θάνατος είναι μία μετάβαση. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις πότε είναι αυτό το ραντεβού που λένε, για τον καθένα, είτε είναι ηλικιακά, είτε για οποιονδήποτε λόγο. Σαφώς θέλω να είμαι υγιής, για να μπορώ να βιώνω ό,τι μου δίνεται, αλλά από εκεί και πέρα δεν σκέφτομαι τον θάνατο καθόλου».

Παράλληλα, με αφορμή τον χαμό του Παντελή Παντελίδη, ο ερμηνευτής είχε σταθεί στο πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή, αναφέροντας: «Ο λόγος που σοκαρίστηκαν εγώ τουλάχιστον ήταν γιατί ταυτίστηκα με την κατάσταση. Δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει από τη μία στιγμή στην άλλη».

Πώς φανταζόταν την πορεία του και το 2026

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, η παρουσιάστρια τον είχε καλέσει να περιγράψει πώς έβλεπε την εξέλιξή του στο μέλλον.

Τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει τις επιθυμίες του για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία: «Αυτό που θέλω, είναι να είμαι καλά με τον Γιώργο, να μπορώ στα επόμενα χρόνια να είμαι υγιής, να κάνω ωραία τραγούδια. Στη φάση που είμαι τώρα, είμαι στο γυμνάσιο, έχω πολλή δουλειά να κάνω ακόμα».

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών. Την ημέρα που πέθανε είχε επισκεφτεί ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.