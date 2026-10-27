Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η εργαστηριακή έρευνα έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της έχουν διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή, ο οποίος θα συντάξει το τελικό πόρισμα για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, σύμφωνα με πληροφορίες του Star

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» του Star, το πιθανό συμπέρασμα που αναμένεται να εξεταστεί είναι η φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Γιώργου Φιτσιάλου, έχουν διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή κ. Μπουζιάνη, ο οποίος αναλαμβάνει την αξιολόγησή τους μαζί με τα υπόλοιπα διαθέσιμα ευρήματα.

Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις καταγράφουν τις ουσίες και τις συγκεντρώσεις τους, ενώ η τελική ιατροδικαστική εκτίμηση απαιτεί συνεκτίμηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι ουσίες που εντόπισε ο κ. Φιτσιάλος είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη, το αντίθετο της μιδαζολάμης.

Ωστόσο, η παρουσία της τελευταίας δεν επιβεβαιώνεται και από τα δύο εργαστήρια που έχουν κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Στην εκπομπή μίλησε και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος εξήγησε τη σημασία των εργαστηριακών δεδομένων για τη διαμόρφωση του τελικού συμπεράσματος.

Όπως είπε, η αναφορά σε φαρμακευτική δηλητηρίαση θα μπορούσε να συνδέεται με τη χορήγηση υψηλών δόσεων φαρμάκων ή με αλληλεπιδράσεις μεταξύ ουσιών.

Την ίδια ώρα, ένα από τα βασικά ζητήματα που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί αφορά τις ποσότητες των ουσιών, που εντοπίστηκαν, στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, η ποσοτική ανάλυση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία μιας φαρμακευτικής ουσίας δεν αρκεί από μόνη της για να προσδιοριστεί η επίδρασή της στον οργανισμό. Χρειάζεται να εξεταστούν η συγκέντρωσή της, η πιθανή συνδυαστική δράση με άλλες ουσίες και τα υπόλοιπα ιατρικά και ιατροδικαστικά δεδομένα.