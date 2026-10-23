Ο Νίκος Μουρατίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ σχολίασε και το βίντεο του Κωνσταντίνου Αργυρού μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Ο Μαζωνάκης διάλεξε να κάνει το χειρότερο. Πήγε σε ένα διαμέρισμα να καθαρίσει το αίμα του, που όλοι οι ροκ σταρ πάνε στην Ελβετία στις σούπερ κλινικές και το αλλάζουν. Απορώ με τόσα λεφτά, γιατί πήγε στην Καρνεάδου. Ο Γιώργος είχε πρόβλημα. Ήταν εθισμένος. Αυτό έφταιγε. Κάποιος του είπε να πάει να αλλάξει το αίμα του, να το καθαρίσουν για να μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτά που έκανε. Και πήγε και την πάτησε. Έτσι ακριβώς έγινε», ανέφερε.

«Αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Παρίσι ήταν μεγάλο λάθος»

Όσο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο Νίκος Μουρατίδης ανέφερε: «Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, δεν αντέχει άλλο. Και μην ψάχνουμε ποιος φταίει. Η φτώχεια φταίει. Σαφώς και οι καλλιτέχνες πρέπει να παίρνουν θέση σε αυτά τα γεγονότα. Βέβαια, οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτερα άτομα, είναι και ανασφαλή άτομα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και από τους καλλιτέχνες κάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό. Αν ήμουν μάνατζερ του Κωνσταντίνου Αργυρού και έβλεπα το βίντεο μπροστά στον Πύργο του Άιφελ θα του έλεγα ότι είναι μεγάλη μα…α. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Είναι ένα παιδί που ήταν μέτριος και δούλεψε πάρα πολύ και έγινε αυτό που έγινε. Τον ξέρω από το “Fame Story 2” που είχε φύγει στο δεύτερο επεισόδιο. Είναι σούπερ σταρ ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτή η παγκόσμια περιοδεία που κάνει τώρα είναι πρωτοφανής. Αυτό που έκανε με το Παρίσι ήταν μεγάλο λάθος. Ήταν η συγκυρία. Ήταν βλακεία, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Δεν θα του πάρουμε το κεφάλι. Την ίδια εποχή που έγινε αυτό, είχε και η Σελίν Ντιόν την συναυλία της, αλλά δεν βγήκε μπροστά στον Πύργο του Άιφελ να κάνει αυτά, έκανε άλλα στο ξενοδοχείο. Δεν την ξέσκισε κανείς. Αν ήμουν μάνατζέρ του θα του έλεγα να μην κάνει τίποτα».