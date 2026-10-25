Μια τρυφερή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η Πάολα στο νέο επεισόδιο του The Voice, που προβλήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ.

Κατά τη διεκδίκηση μιας διαγωνιζόμενης, ο Πάνος Μουζουράκης σχολίασε πως «κανείς δεν ανήκει σε κανέναν», με την Πάολα να ερμηνεύει ακαπέλα την επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη «Ανήκω σε μένα».

Στη συνέχεια, τραγούδησε τον στίχο «Ανήκεις σε μένα και στα όνειρά σου», έστειλε ένα φιλί στον ουρανό και είπε λιτά «Γιώργο», τιμώντας τον τραγουδιστή. Η κίνησή της ολοκληρώθηκε με την Πάολα να κερδίζει τη μελαχρινή διαγωνιζόμενη στην ομάδα της.