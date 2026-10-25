Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στην πόλη της Άρτας, στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Φανερωμένης, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Από το περιστατικό, ένας άνδρας υπέστη μικρό έγκαυμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης η σύζυγός του και η κόρη του, για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτιστή και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε στρώμα και στον διάδρομο της κατοικίας.