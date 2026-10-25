Η Μπάγερ Μονάχου πέρασε με 3-1 από την έδρα της Φράιμπουργκ για την 7η αγωνιστική της Bundesliga και επέστρεψε στην κορυφή, την οποία μοιράζεται με τη Ντόρτμουντ.

Το παιχνίδι ήταν δύσκολο για τους Βαυαρούς, τόσο λόγω της εξαιρετικής παρουσίας των γηπεδούχων στις πρώτες αγωνιστικές όσο και λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο προπονητής τους, Βενσάν Κομπανί, κατάφεραν όμως να το κάνουν εύκολο.

Η Μπάγερν άνοιξε το σκορ στο 16′ με τον Ουπαμεκανό και πέτυχε και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο 42′ με τον Γκνάμπρι, βάζοντας βάσεις νίκης. Στο 82′ το αυτογκόλ του Μπίσοφ έφερε το 1-2 και έδωσε ελπίδες στη Φράιμπουργκ για θετικό αποτέλεσμα, στο 95′ όμως ο Ολίσε έγραψε το 1-3 και κλείδωσε το τρίποντο.

Έτσι, η Μπάγερν πήγε στους 17 βαθμούς, όσους έχει και η Ντόρτμουντ με την οποία μοιράζεται την κορυφή, ενώ η Φράιμπουργκ έμεινε στους 13.