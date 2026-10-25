Δύο περιστατικά προσάραξης σκαφών σημειώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές της Αίγινας, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πρώτο περιστατικό αφορά ιδιωτικό σκάφος αναψυχής ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν 10 αλλοδαποί και το οποίο προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Αίγινας. Στο σημείο βρίσκεται ιδιωτικό σκάφος, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Προφήτη Ηλία, νοτιοδυτικά της Αίγινας, όπου προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος γαλλικής σημαίας με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ιδιωτικό σκάφος.