Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης μετά την πτώση οχήματος στη θάλασσα, εντός του λιμανιού του Πειραιά, στην πύλη Ε2.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 45χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των άλλων δύο επιβαινόντων, ηλικίας 82 και 79 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί.

Στο σημείο επιχειρούν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.