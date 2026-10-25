Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Το βράδυ της Κυριακής, ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στα νότια και δυτικά προάστια.

Στη Γλυφάδα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, από το ύψος της Βασιλέως Παύλου έως την πλατεία Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 10.000 κεραυνοί, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για φαινόμενα μεγάλης έντασης και υψηλές ραγδαιότητες.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Ελλάδα. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Τη Δευτέρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, έως τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και τη Λάρισα, έως το βράδυ.

Στις Σποράδες και την Εύβοια.

Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Την Τρίτη, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι. Στην Αττική, οι καταιγίδες αναμένεται να διατηρηθούν έως τις πρωινές ώρες.

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Σε όλη τη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση περίπου δύο βαθμών Κελσίου.

Πιο ήπια αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, όπου την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση για την εθνική επέτειο.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.