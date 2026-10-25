Με αφορμή την καθημερινή παρουσία της στο MEGA στην παρουσίαση του πετυχημένου τηλεπαιχνιδιού «The Chase», η Μαρία Μπεκατώρου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό InStyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις προσδοκίες που την έχουν απογοητεύσει στο παρελθόν, εξηγώντας πως πλέον επιλέγει να μη βασίζεται σε όσα περιμένει από τη ζωή και τους ανθρώπους.

«Δεν πρέπει να περιμένεις τίποτα. Περιμένεις, περιμένεις και απογοητεύεσαι», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως σήμερα κάνει όσα αγαπά και επιλέγει η ίδια τους ανθρώπους που έχει δίπλα της.

Παράλληλα, μίλησε για την ωριμότητα που έχει αποκτήσει με τα χρόνια, επισημαίνοντας πως πλέον αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με μεγαλύτερη λογική, χωρίς να χάνει τη φαντασία και την τάση της να ονειρεύεται.