Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 από τον ΟΦΗ και έπεσε στην 5η θέση μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, με τον Αλέσιο Λίσι να αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

Οι «ασπρόμαυροι» πήγαν στην Κρήτη με μοναδικό στόχο τη νίκη για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου, ο οποίος είναι και ο στόχος τους όπως έχει πει πολλές φορές ο Ιβάν Σαββίδης, τα πράγματα όμως δεν πήγαν όπως θα ήθελαν.

Το μεγάλο λάθος του Τσιφτσή είχε ως συνέπεια ο «δικέφαλος του βορρά» να μείνει πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δέχθηκε ακόμη ένα γκολ και τελικά ηττήθηκε, με τον Ιταλό τεχνικό να προσπαθεί να εξηγήσει τι πήγε στραβά.

«Στο 0-0 είχαμε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε ένα γκολ, δεν έγινε αυτό και δεχθήκαμε εμείς από την πλευρά μας το γκολ από ένα ατομικό λάθος. Η ομάδα άσκησε πολύ πίεση, δεν θεωρώ ότι υποφέραμε αμυντικά, πρέπει να δουλέψουμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή», ήταν τα λόγια του Λίσι αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.