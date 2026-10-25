Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει αυτή την ώρα την Αττική, με δυνατές καταιγίδες, κεραυνούς και έντονες βροχοπτώσεις να δοκιμάζουν το λεκανοπέδιο, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων.

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Στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκεται και το κέντρο της Αθήνας, όπου καταγράφεται συνεχής και πυκνή βροχόπτωση από το Γκάζι και τα Πατήσια μέχρι τον Νέο Κόσμο, την Καισαριανή, τον Υμηττό και τη Δάφνη.

​Ακόμη πιο «άγρια» είναι η εικόνα στα βόρεια προάστια, με τη Δροσιά να δέχεται πραγματικό κατακλυσμό, ενώ παρόμοιο σκηνικό μεγάλης έντασης επικρατεί στα νότια παράλια, σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, ο Άλιμος, το Παλαιό Φάληρο, ο Άγιος Κοσμάς και η Βάρη. Παράλληλα, έντονα φαινόμενα εκδηλώνονται τόσο στα δυτικά, στον Κορυδαλλό και το Χαϊδάρι, όσο και στα ανατολικά της Αττικής, από την Ηλιούπολη, το Κορωπί και τα Καλύβια μέχρι το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η αποψινή επιδείνωση είναι η πρώτη από μια σειρά διαδοχικών διαταραχών που θα επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της χώρας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το σκηνικό θα συμπληρώσουν τοπικές χαλαζοπτώσεις, σταδιακή και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και πολύ ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα αγγίξουν τα 7 με 8 μποφόρ, με τις ισχυρές βροχές να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά και νότια.