Ο Κίμι Αντονέλι πήρε τη νίκη και στο γκραν πρι των ΗΠΑ και είναι έτοιμος να στεφθεί πρωταθλητής της Formula 1, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν να ανεβαίνουν μαζί του στο βάθρο.

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes είχε πάρει την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους του για να τον αμφισβητήσουν στον αγώνα, καθώς κυριάρχησε και πήρε εύκολα τη νίκη.

Η κατάκτηση του τίτλου είναι καθαρά θέμα χρόνου, πλέον, για τον Αντονέλι, ο οποίος άφησε στη 2η θέση τον Λεκλέρ ενώ στην 3η τερμάτισε ο Φερστάπεν.

Από εκεί και πέρα, την 4η θέση πήρε ο Χάμιλτον, στην 5η τερμάτισε ο Νόρις, στην 6η ο Χατζάρ, στην 7η ο Πιάστρι, στην 8η ο Ράσελ, στην 9η ο Λόσον και στη 10η ο Γκασλί.