Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης χθες, ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Audi προβλέπεται να επενδύσει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός εργοστασίου στην πολιτεία της Τζόρτζια, όπου θα παράγονται 200.000 οχήματα τον χρόνο.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαίωσε την επένδυση σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι η μονάδα θα είναι η πρώτη της Audi στις ΗΠΑ και ότι θα επιτρέψει τη δημιουργία περίπου 4.500 θέσεων απασχόλησης.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω μια τεράστια επένδυση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, στη μεγάλη πολιτεία της Τζόρτζια από μια φανταστική εταιρεία», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια αυτής της συγκέντρωσης, που οργανώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες από τις ενδιάμεσες εκλογές, αποφασιστικής σημασίας για τη συνέχεια της δεύτερης θητείας του.

«Η Audi μόλις δεσμεύτηκε να επενδύσει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια κοντά στο Μέικον, στη Τζόρτζια, προκειμένου να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα την κατασκευή ενός τεράστιου εργοστασίου, το οποίο θα παράγει 200.000 οχήματα τον χρόνο», συνέχισε ο Τραμπ.

Θυγατρική του γερμανικού ομίλου αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, η Audi ανέφερε στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε πως η έναρξη των εργασιών προβλέπεται για τον επόμενο χρόνο και η έναρξη της παραγωγής για τις αρχές του 2030.

«Η προβλεπόμενη επένδυση στοχεύει να σηματοδοτήσει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τις ΗΠΑ και να καταστήσει τη Βόρεια Αμερική τον τρίτο μεγαλύτερο πυλώνα του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της Audi, στο πλευρό της Ευρώπης και της Κίνας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Τραμπ, οι General Motors, Toyota, Ford και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοίνωσαν σχέδια επέκτασης εργοστασίων στις ΗΠΑ ή εν μέρει επαναπατρισμούς της παραγωγής τους, λόγω κυρίως των δασμών ύψους 25% στα εισαγόμενα οχήματα.

Μια αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει «μια ευκαιρία», «υπό την προϋπόθεση οι μονάδες και εργαζόμενοι στη Γερμανία επίσης να επωφεληθούν», τονίζεται σε ένα δελτίο Τύπου ο Όλαφ Λις, πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, όπου βρίσκεται η έδρα του ομίλου Volkswagen.

O διευθύνων σύμβουλος της Audi υπερασπίζεται το επενδυτικό σχέδιο στις ΗΠΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi Γκέρνοτ Ντέλνερ υπερασπίστηκε σήμερα την ανακοίνωση της σχεδιαζόμενης επένδυσης των 4,2 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ, στο πλευρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση προετοιμαζόταν εδώ και μήνες και θα ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία της μάρκας Volkswagen.

«Αυτής της απόφασης προηγήθηκαν πολλοί μήνες προσεκτικού σχεδιασμού και εντατικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ντέλνερ σε δημοσιογράφους σήμερα. «Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος σάς προσκαλεί, αποδέχεστε την πρόσκληση. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός προς το αξίωμα και προς τη χώρα στην οποία επενδύουμε».

Το σχέδιο για τη δημιουργία της πρώτης παραγωγικής μονάδας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ –το οποίο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen, στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων που διατηρούν επιφυλάξεις– «δεν αποτελεί απόφαση κατά της Γερμανίας», πρόσθεσε ο Ντέλνερ.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι θα μπορούσε να προστατεύσει θέσεις εργασίας στη Γερμανία, ενισχύοντας τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες της Audi.