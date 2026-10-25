Η Μιμή Ντενίση ήταν η πρώτη καλεσμένη της Φαίης Σκορδά στη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, «For You», που έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026. Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για μια σκέψη που έχει περάσει από το μυαλό της.

«Κατ’ αρχήν, πολιτική είναι αυτά που κάνω. Θεωρώ ότι είναι πολιτικά αυτά τα έργα», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας ότι έχει γνωρίσει τον συγκεκριμένο χώρο μέσα από το οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά και τη σχέση της με τον Αντώνη, από την πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, δεν θεωρεί την πολιτική έναν χώρο που θα την ευχαριστούσε ιδιαίτερα, καθώς, όπως είπε, έχει πολλές ίντριγκες και αντιπαραθέσεις.

«Ξέρω ότι είναι ένας χώρος που το θέατρο, μπροστά του, είναι παιδική χαρά. Έχει πολύ ίντριγκα, πολλά μαχαιρώματα, πολλά πράγματα που δεν είναι όπως φαίνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Μιμή Ντενίση εκτίμησε, μάλιστα, ότι η ενδεχόμενη είσοδός της στην πολιτική θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις, καθώς δεν συνηθίζει να κρατά για τον εαυτό της τις απόψεις της.

«Επειδή δεν είμαι δειλή, αυτά που σκέφτομαι τα λέω. Θα γίνει ένας πανικός, αν πάω», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν να τη δουν στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά και άλλοι που διαφωνούν με μια τέτοια προοπτική.

Όσο για το αν θα κάνει τελικά το βήμα, η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το σκέφτομαι».