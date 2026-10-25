Μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερης έκτασης από εκείνη της Pizza Fan βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις εκτιμήσεις για τη φοροδιαφυγή να ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλη Λαμπρόπουλο, η έρευνα για την υπόθεση της Pizza Fan, που είχε προηγηθεί, αποτέλεσε ουσιαστικά τον προπομπό των εξελίξεων, καθώς οι Αρχές είχαν ήδη συγκεντρώσει πληροφορίες για μια πολύ μεγαλύτερη υπόθεση, την οποία διερευνούσαν εδώ και αρκετούς μήνες.

Το σύστημα με τις εταιρείες και τους αχυρανθρώπους

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, οι Αρχές εξετάζουν ένα σύστημα στο οποίο φέρονται να χρησιμοποιούνταν αχυράνθρωποι, δηλαδή πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων και στη συνέχεια εξαφανίζονταν, αφήνοντας πίσω φορολογικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οφειλές φέρονται να μεταφέρονταν σε εταιρείες με εικονικούς εκπροσώπους, οι οποίες στη συνέχεια εξαφανίζονταν, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται οι προβλεπόμενοι φόροι.

Η έρευνα δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και πιθανή απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς υπάρχουν αναφορές για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Οι κατηγορίες για κύκλωμα μαστροπείας

Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά πιθανή σύνδεση με κύκλωμα μαστροπείας. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ερευνάται η λειτουργία ηλεκτρονικών ιστοσελίδων μέσω των οποίων φέρεται να προωθούνταν γυναίκες για μαστροπεία.

Η συγκεκριμένη διάσταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας, ενώ μεταξύ των προσώπων που εξετάζεται αν είχαν εμπλοκή φέρονται να βρίσκονται και γυναίκες με καίριο ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Oι συλλήψεις θα φτάσουν τις 40 και οι κατηγορούμενοι τους 100

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, οι συλλήψεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 40, ενώ ο αριθμός των κατηγορουμένων υπολογίζεται ότι θα φτάσει περίπου τους 100 ή και περισσότερους. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτες, λογιστές και άλλα πρόσωπα που εξετάζεται αν συμμετείχαν στη λειτουργία του μηχανισμού.

Την έρευνα συντονίζει το ελληνικό FBI, με τις Αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των διασυνδέσεων και των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.