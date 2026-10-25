Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «For You» του ΑΝΤ1, με τη Φαίη Σκορδά, παραχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας μεταξύ άλλων για την πρόσφατη αντίδραση του Σταύρου Ξαρχάκου σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος του κινήματος «Δημοκράτες», μιλώντας στη δημοσιογράφο Χριστίνα Βουδούρη, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό του προς το πρόσωπό του.

«Με τον Σταύρο Ξαρχάκο επικοινωνήσαμε και είχε ήδη ελεγχθεί το κομμάτι των δικαιωμάτων, αλλά ήταν πέντε δευτερόλεπτα ενός remix. Κατανοητό, εγώ τον κ. Ξαρχάκο τον σέβομαι πάρα πολύ. Εξάλλου με έχει αγκαλιάσει πριν τρία χρόνια στο Ηρώδειο που τον γνώρισα, όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, δεν το περίμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Κασσελάκης θυμήθηκε τη γνωριμία τους στο Ηρώδειο, λέγοντας πως η στάση του μουσικοσυνθέτη τον είχε κάνει να αισθανθεί ευπρόσδεκτος στην Ελλάδα.

«Με είχε κάνει τότε να αισθανθώ ευπρόσδεκτος στην πατρίδα. Ξέρεις, έχει πλάκα στην Ελλάδα που κανείς δεν θέλει να ’χει κάποιον χρωματισμό από κόμμα αλλά όλοι θέλουν να ’χουν πρόσβαση στους πολιτικούς για να κάνουν τις δουλειές τους. Αυτή η κοροϊδία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει. Το λέω γενικά, πρέπει να τελειώνει», πρόσθεσε.